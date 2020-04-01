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【新冠肺炎】40日大男嬰接觸確診者後染疫　成本港至今最年幼確診者

社會 16:42 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

陳國峰攝

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，本港今日新增51宗確診個案，當中包括一名40日大的男嬰（第757宗）。

【新冠肺炎】新增51宗確診個案　40日大男嬰中招

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，男嬰曾與第462宗確診者相處，確診者為一名34歲女士，屬於酒吧及樂隊群組，居於牛頭角功樂道21號凱德大廈A座，她於3月23日發病，3月27日確診。

【新冠肺炎】消息：1個月大男嬰初步確診　父母測試結果呈陰性

張竹君指，該名34歲女士曾於3月20日見過該名男嬰，相信是因為在過程中抱過他而感染。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，由於男嬰發燒，父母而帶他到私家醫院求醫，經檢測後對病毒呈陽性，後來父母帶他到伊利沙伯醫院急症室，現於兒科病房隔離，發燒38度，肺很清、也驗血，也沒有腦膜炎。局方與家人商量後，現時已讓男嬰服用蛋白酶抑制劑，希望可以控制其病毒。由於男嬰入院才一日時間，情況穩定，而父母對新型冠狀病毒呈陰性反應。

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另外，張竹君指，嬰兒與長期病患者、老人家等人士最好「少探望、少接觸」；由於市民不知道自己有病，可能會在發病伏潛期將病毒傳染予其他人。

責任編輯：郭詩詩

 

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