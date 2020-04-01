【疫情減壓】3款精選手機遊戲免費連線玩　超爽快Mario賽車模擬8人賽【內附連結】

▲ 留家打機抗疫，不一定要購買遊戲主機，只要有一部手機，也可以在綫上或下載大熱遊戲免費玩！

留家打機抗疫，不一定要購買遊戲主機，只要有一部手機，也可以在綫上或下載大熱遊戲免費玩！以下3款手遊雖然並非新出，勝在都是大廠出品，廣告少，在iPhone以及Android手機也能使用。遊戲簡單易玩耐玩性高，更可以連綫與朋友一起對打，足不出戶也能與三五知己齊齊玩。

▲ 《瑪利歐賽車巡迴賽》玩法簡易且老少咸宜，值得下載。

超爽快Mario賽車

《瑪利歐賽車巡迴賽》（Mario Kart Tour）是《瑪利歐賽車》的手機版，只要下載程式並登記Nintendo Account即可遊玩，費用全免。在遊戲內透過參加盃賽與電腦作8人賽事，贏取星星、紅賽石及金幣，以開啟賽道和換取不同角色、車款及降傘款式，如課金的話可買到更多特別版。

大致玩法與主機版本一樣，但操作更加簡單，亦有寶箱供應不同道具，畫面流暢美觀。比賽有3個難度，電腦選手有挑戰性但不算太難對付，賽道非常多，每個星期也會推出新盃賽。最好玩是可以同時與7名朋友作多人連綫對戰，與朋友賽車爭奪第一名寶座。

▲ 遊戲畫面靚，賽車以手指左右控制，動作爽快流暢。

萬人同時熱舞

Switch大熱的《Just Dance 2020》，在手機上也有《Just Dance Now》可以免費玩。除了要下載手機應用程式外，還需要利用Apple TV、Chromecast，以電腦或平板屏幕連接。只需輸入屏幕上的房號，即可進行配對，朋友或世界各地的玩家也可同時連綫加入，人數甚至無上限。

遊戲內有超過500首歌可以玩，由經典的ABBA、《江南Style》，至最新的歐美金曲《Talk》及《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》等兒歌也能挑戰。跳舞時只需用右手拿着手機，跟着指示跳出舞步，愈準確就得分愈高。唯一缺點是免費遊玩的話，每24小時才有credit玩兩、三首歌，否則就要購買一天、一個月或三個月的Pass才能無限次遊玩。

▲ 跳舞甚考節奏感，要一般時間才能掌握，勝在可同時運動。

網上打太鼓

音樂遊戲《太鼓之達人》由街機移植在各大主機上，現時推出了網上版，雖然並非官方授權出品，不過一樣好玩。只要用電腦或手機以任何瀏覽器前往網站即可遊玩，不用下載任何程式，非常方便。遊戲內有多達過百首名曲，有齊不同難度，歌曲方面以日本流行曲、動漫及電玩音樂為主，較為人熟悉的有代表作《夏祭》、《Baby Shark》等。

用電腦操作較為複雜，手機或電腦平板則只需觸碰屏幕即代表擊鼓，手感不能與街機打鼓比擬，不過觸碰沒有延遲，尚算順暢好玩，大量樂曲及多種難度有排挑戰，更可以透過連結與朋友作二人對打。設有中文介面，以免費來說算合格有餘。

▲ 打中太鼓中心或鼓側取分，但要取得高分不容易。

網址：https://taiko.bui.pm/

記者：張頌婷