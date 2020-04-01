【育兒心得】注意幼兒4大戒片迹象　新手媽媽為兒子預備戒片3寶

▲ 筆者指據衞生署資料，家長如發現孩子出現戒片迹象，即可開始戒片訓練。（iStock圖片）

跟親友聊起何時開始替孩子戒尿片，她的回應令我出乎意料。「孩子未到一歲，我就開始帶他上廁所啦！」她認為只要孩子會坐，就可以戒片，愈早戒愈好。

但這麼小的孩子真的具備控制大小便的能力嗎？想起兒子一歲還只是個軟趴趴、甚麼都未會表達的小嬰孩，我對此有所保留。

事實上，戒片不戒片，不全然由年齡決定。根據衞生署的資料，家長如發現孩子出現下列任何一種迹象，就可以嘗試。迹象一︰孩子午睡時沒有尿濕，或可在日間最少保持尿片乾爽兩小時。迹象二︰孩子有規律的大便時間。迹象三︰能向家長表達要上廁所，並服從簡單指示，對上廁所或坐便盆感興趣。迹象四︰會因為尿片濕了或髒了而影響心情。一般而言，這些迹象會在孩子一歲半至兩歲期間出現。我家孩子亦在兩歲左右出現一、兩個迹象。

由隨意大小便變成有能力作出自控，對孩子而然是一個重要而了不起的歷程。為了讓兒子順利戒片，我網購了一本介紹小男生上廁所的繪本、幾條精美的內褲，以及一個造型可愛的迷你廁所給他，希望提升兒子主動上廁所的誘因。

衞生署網站提醒家長要有心理準備，戒片訓練可能需要三至四個星期。當時我想︰「一個月，也不是很久嘛！」結果我真是太天真了。由開始練習到孩子不再尿褲子、主動提出上廁所，前後歷時半年。明日續。

原文刊於《晴報》專欄，原題為「四大戒片迹象」。

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