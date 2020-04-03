【第8號癌症殺手】被稱為「沉默的癌症」病徵易混淆　一文看清淋巴癌6大病徵

▲ 淋巴癌的病徵並不明顯，因此又被稱為「沉默的癌症」。

淋巴系統作為人體免疫系統的重要部分，萬一當中的淋巴細胞出現異常病變成癌細胞時，很多時病徵都並不明顯，非常容易被患者所忽視，因此又被稱為「沉默的癌症」。作為淋巴癌之一的非霍奇金淋巴瘤已經是全港癌症的第8號殺手，據醫管局最新資料顯示，2017年共有1002人發病，當中有395人死亡，佔整體死亡數目的2.8%。

非霍奇金淋巴瘤可從身體任何部位發病

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增新形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤兩大類，當中以本港第8號癌症殺手非霍奇金淋巴瘤較為常見，且可從身體任何部位發病，較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌三大類。

顧名思義，慢性淋巴癌是較為緩慢的腫瘤，縱使沒有治療，多數患者都可以存活5至10年，不過目前仍未有徹底根治的方法。反之，惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

此外，非霍奇金淋巴癌更可發生在淋巴系統以外的組織，如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

頸內、腋窩或腹股溝的淋巴結內出現腫大或不痛的腫塊，摸起來堅硬且無痛感，用手觸摸不易滑動

大量流汗或發燒，尤其是在夜晚

全身持續出現紅疹、痕癢

食慾不振、體重下降

容易疲累

咳嗽、呼吸急促

若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

遺傳基因病變

病毒感染 (如感染愛滋病病毒)

輻射

化學藥物

體內免疫系統失常 (如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）

接受治療期間宜少食多餐

據英國註冊慈善團體 「Lymphoma Action」指出，飲食雖然無法治癒淋巴癌，但充足的營養有助於輔助治療效果，並幫助復原。 攝取充足的營養，能夠幫助忍受淋巴癌化療，並避免感染。

當中，有些淋巴癌藥物或治療，例如化療，以及發生在消化道的淋巴癌，或是消化道接受放射治療，都可能會減低胃口，或是讓人覺得很容易吃飽，以下做法或有幫助：

正餐前30分鐘不要喝水。

將食物放置在較小的溶液中。

不需依照三餐時間用餐，當感到飢餓時再吃即可。

少食多餐，可吃小份量的點心。

選擇熱量、能量較高，且富含健康營養素的食物。

使用熱量較高的橄欖油、起司等食材。

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責任編輯：羅嘉欣