【親子時光】霍啟剛父子檔享廚樂　勸勉疫情下珍惜家庭樂

▲ 暖爸霍啟剛跟兒子齊齊下廚。

新冠肺炎肆虐，全港學生停課，變相令父母可以享受親子樂！而霍啟剛昨晚（3月31日）於個人微博分享與大仔霍中曦一起下廚的片段，而2歲女兒更在旁邊觀看，溫馨非常。而霍啟剛也撰文提醒大家抗疫期間，要好好珍惜家庭樂。

霍啟剛於微博貼出父子檔下廚的片段，片中見到霍中曦跟爸爸霍啟於廚房剪蝦腳，而妹妹霍中妍站在一旁觀看，之後父子更一起炮製蝦碌，之後父子二人拿著「作品」拍照。

▲ 霍啟剛跟兒子一起修剪蝦腳。(取自霍啟剛微博)

另外霍啟剛撰文分享與兒子下廚的樂趣，他寫道︰

相信疫情對家家戶戶的影響一定很大！對於家長們來說，孩子每天呆在家裡是一種『新挑戰』。 孩子們除了記得要在家做點運動保持身體健康以外，同時也要保持心靈快樂的狀態！因為疫情社會活動減少了，得來的是更多的家庭時間，要多珍惜！ 昨天就跟兒子研究『廚藝』，好不好吃不是重點，重點是從頭到尾完成一個任務，和媽媽妹妹一起分享！

【抗疫專訪】霍啟剛珍惜疫情下與子女共處時光 安排在家運動及學習時間表

▲ 父子檔一起下廚，好溫馨呢。(取自霍啟剛微博)

霍啟剛跟太太郭晶晶於2012年結婚，育有6歲兒子霍中曦、2歲女兒霍中妍及1歲的細女。

面對病毒突然的來襲，早前他接受TOPick專訪時表示，作為3名子女父親的他，亦是第一次面對疫情下停課，坦言最難處理的是子女的時間分配，

【富四代】郭晶晶夫婦要子女洗車耕田 霍啟剛：希望孩子能學會珍惜

▲ 霍啟剛於周末安排兒女一起洗車。(取自霍啟剛微博)

為減少對子女學習的影響，他與太太會為小朋友製定訂時間表，每日安排各種活動，包括閱讀、做功課等，亦安排體育教練，在家指導小朋友做運動，保持身心健康。

雖然每日工作繁重，但他認為家庭都是最重要。