【新冠肺炎】政府刊憲要求入美容院戴口罩量體溫　小店東主：1月已經做咗啦

▲ 于小姐的小店不大，每次只會招待1名客人。她希望政府可以豁免小型美容院，或提供租金津貼。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（1日）下午3時許刊憲，要求美容院、卡啦OK、麻雀館等場所關閉14天。有美容院東主大呻損失慘重，更批評政府事前並無通知，除無所適從外，更感到難過和徬徨。直到下午約6時，政府補充美容院無需關閉，只需量體溫、戴口罩、提供酒精搓手液，東主才「鬆一口氣」，並批評政府信息發布混亂；又斥量體溫等措施後知後覺，坦言自己1月已在做以上3項措施。

【新冠肺炎】政府刊憲美容院卡啦OK及按摩院需關閉14天 今日傍晚起需要關閉

在政府下午3時刊憲修例後，在太子經營小型美容院3年半的于小姐以為自己要關店14天。她當時批評政府在修例前完全沒有與業界溝通，知悉政府修例的一刻感到難受和徬徨。

于小姐當時指，修例令她店鋪的財政重創，亦擔心14日「關閉令」會隨疫情惡化延續。她解釋指，自已經營的小型美容院，每日約能招待6至7個客人，14日內已預約的客人約有70位，如以每位客人平均消費700元來計算，14日已經損失數萬元收入，

好似失業咁，我無提供月票計劃，而家真是零收入，要用自己儲蓄交每月2.5萬元的租金。

除店主苦惱，客人亦措手不及。于小姐指自修例公布1小時內，已有約30名客人致電查詢，但自己亦未能理順思緒，更遑論為她們更改預約，只能押後處理，

「而家人人要戴口罩，好多客都生哂粒粒，所以佢哋都好緊張！」

于小姐表示，自己的店舖很小，非大型連鎖店，每次只能招待一名客人，相信傳播風險並不高，

「食飯都4個人啦，1對1應該無問題。」

她希望政府可以豁免小型美容店，令她可以繼續營運；如真的要全面關閉美容院，亦希望可獲14天的租金津貼。

政府下午近6時再發稿 美容院無需關閉

然而，政府下午6時左右再發稿，指美容院無需關閉，只需量體溫、戴口罩、提供酒精搓手液。于小姐聞訊明顯鬆一口氣，批評政府信息發布混亂外，亦擔心客量會因此減少2至3成。

對於政府要求美容院量體溫、戴口罩、提供酒精搓手液，她表示，

呢啲嘢我1月已經開始做，我甚至要求客人用梘液洗完手才可以入店，政府真喺後知後覺。

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記者：陳梓蔚