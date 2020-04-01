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【新冠肺炎】昂坪360纜車4月指定日子提供服務　年票及港人生日優惠延長有效期

社會 17:01 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

昂坪360在4月只提供個別日子的纜車服務。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐本港，昂坪360今日（1日）表示，將於4月3至日﹑10至13日﹑17至19日﹑24至26以及30日提供纜車服務，營運時間為早上10時至下午4時，以預留更多時間在營運結束後為車廂進行徹底消毒及清潔。昂坪360指，期間只提供昂坪纜車來回車票，並需經官方網站購票，公司將適時公佈5月份的纜車營運安排。

昂坪360稱， 於此段期間未能使用港人生日優惠，遊客可於纜車服務全面恢復正常當日起計之2個月內，於生日同日免費享用來回纜車（標準車廂）旅程一次；如遇上昂坪纜車維修日，生日優惠將順延至下一個月。

昂坪360舉例：

如纜車服務於5月1日恢復正常，而賓客於1月28日生日，可於5月28日或6月28日免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。若昂坪360於6月1日起全面恢復纜車服務，該賓客則可於6月28日或7月28日享用該優惠。如此類推。

如纜車服務於5月1日恢復正常，而賓客於3月31日生日，由於6月沒有31日，賓客可於5月31日或7月31日免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。若昂坪360於6月1日起全面恢復纜車服務，該賓客則可於7月31日或8月31日享用該優惠。如此類推。

至於有效日期為1月27日或之後的「360全年通」，「360半年通」及「360節日通」將於纜車服務全面恢復正常當日起自動延長3個月。

記者：陳曉瑩

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