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涉將軍澳示威藏汽油彈　23歲舞台設計師擬認罪

社會 17:04 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

被告表明擬承認兩項控罪，案件押後至6月中作正式答辯及求情。（經濟日報資料圖片）

23歲舞台設計師涉於去年10月13日在將軍澳示威期間，被發現藏有汽油彈，設計師另涉於去年9月在牛頭角襲擊另1人，設計師早前被控在公眾地方管有攻擊性武器及襲擊致造成身體傷害兩罪。案件今（1日）於區域法院提堂，被告表明擬承認兩項控罪，案件押後至6月15日作正式答辯及求情。

涉案被告姚少康（23歲）被控在公眾地方管有攻擊性武器及襲擊致造成身體傷害兩項控罪，其代表大律師今於庭上表示，被告擬承認兩項控罪，預計正式答辯及求情需時約兩小時。法官將案件押後至6月15日答辯，期間被告需繼續還押。

記者：楊詠渝

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