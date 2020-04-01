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【新冠肺炎】尖沙咀美容院一名職員確診　曾服務確診患者

社會 17:07 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

有一位為美容院從業員曾服務確診患者，今日確診。

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布今日（1日）本港新增51宗確診個案，其中一位確診者與美容院有關。疫情下，政府今日（1日）刊憲指自美容院、會址、夜店和夜總會、卡啦OK、麻雀館、按摩院均需關閉14天，在下午3時刊憲公布，至於處所應何時關閉，據了解，政府會向個別的表列處所發出指示，當中會說明生效時間，即處所關閉時間，處所在在今日下午6時起需要關閉。

張竹君提到今日的確診個案中，有一位為美容院從業員，為第756宗個案，於尖沙咀reenex工作，日常不會招呼客人，但當日病人（第504宗個案）指定要求她工作，故於3月25日為客人做過美容服務，她當時有帶上口罩，但客人在過程時沒有戴上口罩，她其後於29日發病。

而其客人為第504宗個案，62歲女士，於3月25日發病，與第422宗個案有關，為蘭桂坊酒吧顧客 。

此外，為配合政府新措施，reenex已經關門。

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記者：郭家穎

 

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