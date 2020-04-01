【留家睇戲】百老匯院線抗疫期推優惠　30日內免費看電影【內附詳情】

▲ 在Now爆谷可以看到韓國喜劇《炸雞特攻隊》。

新冠肺炎肆虐，大家都宅在家中。百老匯院線抗疫期間推出優惠，與娛樂串流平Now E合作，為旗下會員包括cinema.com.hk會員、百老匯電影中心會員及MOViE MOViE會員送上「Now E MOViE MOViE PLAY免費一個月」及「Now E Now爆谷免費一個月」雙重優惠。

現有會員透過電郵收到優惠代碼，由即日至4月11日期間只需按換領程序啟動優惠，即可於30日內免費收看MOViE MOViE PLAY及Now爆谷提供的數百套電影，當中猛片包括：

MOViE MOViE PLAY：《星夢女神 : 茱地嘉蘭》 、《真實芳言》 、《萬千痛愛在一身》 、《少年阿默》 、《月亮喜歡藍》、《坂本龍一：CODA》、《小偷家族》、《80分鐘死亡直播：屍人嚇輪》、《墮落花》、《一一》、《星空浩劫》、《冷戰戀曲》等。

Now爆谷：《企鵝夢幻街》、《三更半夜想食蕉》、《炸雞特攻隊》、《鐵道家族》、《地久天長》、《G殺》、《去吧！女神兵團》、《沒有你的生日會》、《殺人回憶》、《森之廚房》等。

換領程序請參閱：

*優惠適用於推廣期，受條款及細則約束。