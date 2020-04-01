涉又一城協助兩人逃離羈押　餐廳東主轉介區院處理

▲ 案件於西九龍法院再訊。（資料圖片）

去年11月10日有發起到多區商場「和你shop」示威，九龍塘又一城期間發生衝突事件，35歲餐廳東主被指襲擊4名警員，被控襲警及意圖妨害司法公正罪，案件今（1日）於西九龍裁判法院再訊，餐廳東主被加控2項協助及教唆逃離合法羈押罪，同時再被控襲擊另1名警員。案件押後至4月27日以準備轉介文件，被告續准保釋候訊。

▲ 被告韋穎恒。（經濟日報記者攝）

涉案被告韋穎恒（35歲），報稱餐廳東主，原被控襲警及意圖妨害司法公正等5項控罪。案件今再訊時，控方申請修訂及新增控罪，被告現被控5項襲警罪及2項協助及教唆逃離合法羈押共7罪。

經修訂後的控罪指，被告於2019年11月10日，在九龍塘又一城L1襲擊5名正在執行職務警務人員A、B、C、D及E。另被控於又一城L1層店舖「千両」及「sift」外，協助、教唆、慫使或促使分別1名女童及1名男子逃離兩名警員的合法羈押。

裁判官將案押後至4月27日再訊，待準備轉介文件，被告續准保釋候訊。

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記者：林欣樂