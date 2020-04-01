  • 19°C
香港時間 : 2020401日 (三) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉又一城協助兩人逃離羈押　餐廳東主轉介區院處理

社會 17:31 2020/04/01

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

案件於西九龍法院再訊。（資料圖片）

去年11月10日有發起到多區商場「和你shop」示威，九龍塘又一城期間發生衝突事件，35歲餐廳東主被指襲擊4名警員，被控襲警及意圖妨害司法公正罪，案件今（1日）於西九龍裁判法院再訊，餐廳東主被加控2項協助及教唆逃離合法羈押罪，同時再被控襲擊另1名警員。案件押後至4月27日以準備轉介文件，被告續准保釋候訊。

被告韋穎恒。（經濟日報記者攝）

涉案被告韋穎恒（35歲），報稱餐廳東主，原被控襲警及意圖妨害司法公正等5項控罪。案件今再訊時，控方申請修訂及新增控罪，被告現被控5項襲警罪及2項協助及教唆逃離合法羈押共7罪。

經修訂後的控罪指，被告於2019年11月10日，在九龍塘又一城L1襲擊5名正在執行職務警務人員A、B、C、D及E。另被控於又一城L1層店舖「千両」及「sift」外，協助、教唆、慫使或促使分別1名女童及1名男子逃離兩名警員的合法羈押。

裁判官將案押後至4月27日再訊，待準備轉介文件，被告續准保釋候訊。

【張國榮逝世17周年】歌迷無懼疫情　中環文華酒店外獻花悼偶像

政府刊憲自4月1日3時起 　美容院卡啦OK及按摩院需關閉14天

記者：林欣樂

按摩 請願示威 又一城

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息：1個月大男嬰初步確診　父母測試結果呈陰性
今日 10:52
【新冠肺炎】消息：1個月大男嬰初步確診　父母測試結果呈陰性
【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】
18:57 2020/03/31
【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】
【口罩供應】BFE98%+ PFE95% + VFE98% 觀塘企業98元發售每盒50個外科口罩
11:56 2020/03/31
【口罩供應】BFE98%+ PFE95% + VFE98% 觀塘企業98元發售每盒50個外科口罩