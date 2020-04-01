【豬隊友】大馬只准「一家之主」外出購物　豬隊友手持購物清單：我對如何分波菜及青菜感到頭暈

▲ 馬來西亞政府日前宣布僅容許「一家之主」出門購物，禁令竟令當地超市出現一眾男士「迷路」的現象。

受新冠肺炎疫情影響，各國政府呼籲民眾減少出行。當中，馬來西亞政府日前宣布僅容許「一家之主」出門購物，沒想到這則禁令卻讓當地超市出現一個又一個拿着購物清單、滿臉疑惑地在超市購物的男士，一眾丈夫在超市迷路的場面引起網民熱議。

豬隊友：感覺就像在尋寶

儘管馬來西亞政府未有規定「一家之主」應該由誰來擔任，但當地超市近日不時出現一眾男士迷失超市的場面。據當地人在超市所拍攝的一張照片顯示，有3名男子正手持購物清單，在琳瑯滿目的貨架上尋找妻子所交代要買的商品。

據發布照片的男子指：「現在感覺就像在尋寶」，又表示很多男子在為商品拍照後，直接傳給太太求證。

另據英媒《BBC》報道，不少馬來西亞的男士近期不斷在社交媒體上抱怨，表示完全不清楚妻子想購買的商品：「我對如何分辨波菜、青菜感到頭暈」。據一名37歲當地女士稱，她本周給了弟弟一份購物清單，上面註記要購買綠豆：「但是他帶了豆角回來，我只能露出苦笑」。

而她的弟弟則表示，「我對於在超市拿出這份清單而感到害羞」。另有男子稱，他買錯東西回家後：「感受到太太死亡的凝視」。

網民：青蔥韭菜分不清

為此，有當地超市不貼出各種購物教學，讓購物的男士知道蔬果的種類或雞隻的各個部位。有網民呼籲男士出門時最好確認自己的手機有充足電，這樣才可以在不知道要買甚麼菜時致電求援。也有網民笑言：「現在大家知道，真正的『恐慌購物』是甚麼了。就是一堆男人覺得他們是『一家之主』，結果連青蔥跟韭菜都分不出來。」

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責任編輯：王俊賢