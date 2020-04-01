【新冠肺炎】美容院納限制範圍 葛珮帆：不需關閉、政府將澄清 政治 17:42 2020/04/01 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 政府將美容院納入限制範圍，惟議員葛珮帆稱，美容院不需要關閉。（陳永康攝） 新冠肺炎持續，港府今午（1日）刊憲，指今午3時起實施，限制美容院、會址、夜店和夜總會、卡啦OK、麻雀館、按摩院經營。民建聯立法會議員葛珮帆表示，向政府查詢後確定，美容院、按摩院及會址毋須關門。 憲報將多個場所納入限制範圍，其中美容院包括美甲、植髮及織髮服務，只要食物及衞生局局長發出指示，便可規定或限制有關場所的經營模式，包括關閉、營業時間等。 葛珮帆表示，港府即將作出澄清，而她曾向港府查詢，獲確認美容院、按摩院及會址，均不需要關門。 責任編輯：陳宛彤 相關文章 【新冠肺炎】RED MR卡拉OK群組再增確診個案 涉事7人相繼確診 今日 16:41 【新冠肺炎】RED MR卡拉OK群組再增確診個案 涉事7人相繼確診 【新冠肺炎】政府刊憲要求入美容院戴口罩量體溫 小店東主：1月已經做咗啦 今日 17:00 【新冠肺炎】政府刊憲要求入美容院戴口罩量體溫 小店東主：1月已經做咗啦 【留家睇戲】百老匯院線抗疫期推優惠 30日內免費看電影【內附詳情】 今日 17:28 【留家睇戲】百老匯院線抗疫期推優惠 30日內免費看電影【內附詳情】 【新冠肺炎】Neway及CEO全線分店即日起停業14天 今日 17:37 【新冠肺炎】Neway及CEO全線分店即日起停業14天 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 美容 美容業 立法會 葛珮帆