【新冠肺炎】美容院納限制範圍　葛珮帆：不需關閉、政府將澄清

▲ 政府將美容院納入限制範圍，惟議員葛珮帆稱，美容院不需要關閉。（陳永康攝）

新冠肺炎持續，港府今午（1日）刊憲，指今午3時起實施，限制美容院、會址、夜店和夜總會、卡啦OK、麻雀館、按摩院經營。民建聯立法會議員葛珮帆表示，向政府查詢後確定，美容院、按摩院及會址毋須關門。

憲報將多個場所納入限制範圍，其中美容院包括美甲、植髮及織髮服務，只要食物及衞生局局長發出指示，便可規定或限制有關場所的經營模式，包括關閉、營業時間等。

葛珮帆表示，港府即將作出澄清，而她曾向港府查詢，獲確認美容院、按摩院及會址，均不需要關門。

責任編輯：陳宛彤