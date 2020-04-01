愚人節瘋傳國泰推外賣飛機餐服務　國泰澄清無推出

▲ 國泰航空澄清無推出飛機餐外送速遞服務。（經濟日報資料圖片）

今日（1日）是愚人節，Facebook專頁「Aviation Politics 航空政治學」在愚人節發出帖文，指國泰航空宣布，推出飛機餐外送速遞服務，每份99元起，以滿足航空迷因航班停飛而對飛機餐所產生的思念，引來大批網民熱議及瘋傳，不少人都信以為真。國泰就澄清無推出相關服務。

該帖文內容如下：

《國泰新推飛機餐外送速遞服務》



Cathay Pacific 國泰航空宣布，為滿足一眾航空迷因航班停飛而對飛機餐所產生的思念，隆重推出全新外送服務，讓大家可以足不出戶，在家中品嚐優質的航空膳食。



每份套餐價錢由$99起，包含前菜、主菜和甜品，更包括餐盤和全套金屬餐具，極具收藏價值。而餐飲方面，除了咖啡或茶，更可加$2選配￼￼ Cathay Delight 或Oriental Breeze。



#其實真係有得諗

#應該好多人會有興趣￼

#愚人節快樂

#aprilfools

國泰航空發言人回覆TOPick查詢時澄清，公司並沒有推出所述服務，相信流傳的訊息與某第三者社交媒體之愚人節帖文有關。

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愚人節愚人帖文在社交媒體湧現，牛角日本燒肉專門店亦在Facebook專頁帖文，指自家研製了牛角飯﹑牛肋肉味及香蔥牛舌味的消毒搓手液，聲稱不但可以刺激嗅覺，更是「免洗不黏膩、可以殺除 99.9% 以上嘅細菌(應該得，除非唔得)，無論何時何地都可以簡單清潔雙手。」帖文尾末不忘祝大家「#愚人節快樂」。

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記者：陳曉瑩