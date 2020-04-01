串謀以假文件騙2500萬貸款 公司女董事認罪候判

▲ 1名公司女董事兼股東涉串謀公司創辦人等，以偽造交易文件等，誘使5間銀行批出貸款， 她今於區域法院承認14項串謀詐騙罪，還押候判。（資料圖片）

1名公司女董事兼股東涉串謀公司創辦人及東主等，以偽造交易文件及核數報告等，誘使5間銀行分別批出2,500萬元貸款及2,250萬元信貸，並使工貿署及香港按揭證券有限公司為其作貸款擔保。公司女董事今（1日）於區域法院承認14項串謀詐騙罪，還押候判。

涉案被告吳小儀（44歲）被控於2010年2月至2013年2月期間，與同案另1被告黃炎華串謀南光企業有限公司（下稱南光企業）實質東主及1名文員，干犯涉案16項串謀詐騙罪。被告今承認其中14項控罪，其餘2項控罪則留於法庭存檔。

案情指，黃於08年成立南光企業，並聲稱公司從事音響設備貿易生意，而吳則於09年受邀擔任公司的唯一董事兼股東，但該公司實際上由他人營運。兩名被告於案發期間，串謀另兩名人士，分別向星展銀行、匯豐銀行、工商銀行及大新銀行提交偽造核數報告及交易文件等，以使5間銀行分別批出貸款2,500萬元及銀行信貸2,250萬元。

兩被告又分別向工業貿易署及香港按揭證券有限公司訛稱申請表內的內容屬真實，使兩者為南光企業的1,580萬元貸款擔任擔保人。吳於警誡下承認知道有關文件屬虛假，並承認公司並沒有實質業務，只為申請貸款而成立。

辯方今求情時指吳已深感後悔，法官將案件押後至4月17日作判刑，期間被告需還押。

記者：楊詠渝