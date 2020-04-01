【儲印花】惠康儲笑印換購德國家電WOLL亞洲特別版　6款的骰廚房家電適合1人煮【內附詳情】

▲ 惠康超市即日起至7月15日推出亞洲特別版WOLL廚房家電系列，可儲笑印或加錢換購。（品牌提供圖片）（品牌提供圖片）

香港各大超市或便利店，定時定候都會推出儲印花換禮品，令一眾OL及家庭主婦為之瘋狂。而近來最具人氣的，相信是惠康超級市場推出的亞洲特別版 WOLL 廚房家電系列，6 款迷你版電器的的骰骰，收納方便，蝸居最適合。

WOLL是德國著名家電品牌，由廚師Norbert Woll 於1979年創立，將德國先進設計及工程融入烹飪之中，一直深受用家歡迎。

6款換購家電包括迷你電蒸爐、雙層蒸煮盒、多功能養生壺、迷你電煮鍋、豆漿濃湯機及雙層焗爐，全部粉紅及粉綠色設計，簡約時尚。

笑印派發期由即日起至7月15日，而換購日期則截至 7 月 29 日。購物滿$60即送1個笑印，周六及周日購物滿$350可享雙倍笑印，買額外「笑印產品」會送額外笑印。

迷你電煮鍋︰

360個笑印免費換領、180個笑印加$159或50個笑印加$289

▲ 迷你電煮鍋︰360個笑印免費換領、180個笑印加$159或50個笑印加$289（品牌提供圖片）

雙層蒸煮盒︰

300個笑印免費換領、150個笑印加$99、50個笑印加$209

▲ 雙層蒸煮盒︰300個笑印免費換領、150個笑印加$99、50個笑印加$209（品牌提供圖片）

雙層焗爐︰

480個笑印免費換領、240個笑印加$229、50個笑印加$389

▲ 雙層焗爐︰480個笑印免費換領、240個笑印加$229、50個笑印加$389（品牌提供圖片）

迷你電蒸爐︰

210個笑印免費換領或105個笑印加$89

▲ 迷你電蒸爐︰210個笑印免費換領或105個笑印加$89（品牌提供圖片）

多功能養生壺︰

360個笑印免費換領、180個笑印加$159或50個笑印加$289

▲ 多功能養生壺︰360個笑印免費換領、180個笑印加$159或50個笑印加$289（品牌提供圖片）

豆漿濃湯機︰

450個笑印免費換領、225個笑印加$199或50個笑印加$359

▲ 豆漿濃湯機︰450個笑印免費換領、225個笑印加$199或50個笑印加$359（品牌提供圖片）

記者︰黃依情