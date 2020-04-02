【屍殺半島】喪屍圍城預告曝光　姜棟元延續《屍殺列車》瘟疫恐慌【有片】

▲ 《屍殺半島》延續《屍殺列車》震撼。

2016年上映韓片《屍殺列車》大受歡迎，在本港累積票房高達68,004,629元，成為香港史上最賣座韓片。續集《屍殺半島》將在今年暑假上映，今日《屍殺半島》首輪預告曝光，戲中喪屍圍城場面更加震撼，劇力更強。

韓國片《屍殺列車》續集《屍殺半島》，早前首張前導海報早前推出後已引起熱話，因今集內容與香港有關，令本地觀眾更注意《屍殺半島》。

▲ 姜楝元成為重點角色。（劇照）

《屍殺列車》續集喪屍病毒肆虐封城 南韓難民走佬到香港

《屍殺半島》由《1987 : 逆權公民》姜棟元、《軍艦島》李貞賢主演，故事背景設在《屍殺列車》4年後，講述列車駛往釜山後，喪屍病毒瞬間全國爆發，4年後的韓國屍毒遍野，被全球孤立，淪為死城。

今日官方預告發布，揭開南韓生還者踏上最後一艘難民船離開，退伍軍人正錫（姜棟元飾）和家人等一批難民，以「半島難民」身份在香港重新生活。

▲ 《屍殺半島》有更多喪屍場面。（劇照）

不過正錫受不住金錢誘惑，加入了一個回國竊取巨額美金的行動。他和隊友重返韓國，竟發現仍有一班未受屍毒感染的人在掙扎求存，預告片可見更多末世景像，喪屍圍城場面，比上集更加震撼。

▲ 姜棟元戲中有救出南韓倖存者。（影片截圖）

4年前《屍殺列車》的空前成功，導演延尚昊已多次被追問會不會開拍續集或相關的電影。

他早前接受訪問時說到自己曾經對此感到猶疑：「開拍《屍殺半島》前的確想了很久，但建構一個後災難世界對我來說其實很有趣，那是一個像遠古時期一樣野蠻的世界，而且有一套全新、獨特的生存規則，當中一定會有很多可以創作極端生存故事的空間。」

關於媒體問到《屍殺半島》的情況與現時全球肺炎疫情相似時，導演亦表示他在進行後期製作期間看到新聞也感到震驚：「當然沒有想到！我從新聞中看到的一些自私行為，又的確和《屍殺列車》或是《屍殺半島》中的電影情節相似。但就像電影想傳達的，在災難發生的情況下，只要繼續抱持希望和人性，終會有可以逃出或重建的機會。」

▲ 《屍殺半島》的喪屍出現進化。（影片截圖）

《屍殺列車》續集海報有玄機 片中6位關鍵倖存者曝光

電影公司早前發放的《屍殺半島》橫版前導海報。比起《屍殺列車》喪屍在黑暗的環境下會暫時無法作出攻擊，今集海報揭示兩位主角是在猛烈太陽下的市中心與四處奔走喪屍搏鬥，場面比直版的更為令人緊張。

早前電影在官方Instagram釋出更多主演帖文連結，包括現年13歲，憑韓國青龍獎最佳電影《許願》的童星李蕊、劇集《我叫金三順》實力演員權海孝、《浪漫醫生金師傅》金旻載，以及集導演、演員於一身的具高煥。