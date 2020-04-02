【機場特警】關禮傑結婚30年零緋聞　愛妻號：最緊要能給她安全感

▲ 關禮傑視家庭為第一位。

最近有新劇《機場特警》播出的關禮傑，在19歲報讀TVB第11期藝員訓練班入行，轉眼從影39年，處於人生的收成期，在百家爭鳴的娛樂圈中，他領悟不是只有成為天王，才會令人獲得滿足，家庭往往是關禮傑的首位。

關禮傑認為自己是家庭感很重的人，無論何時，家庭都是他的第一位：「我經常說，大家快樂不一樣，可能我好多同學很成功，有獎項的肯定賺到更多的錢，但對我來說家庭是最重要的，因為我無其他人咁叻，在娛樂圈，有高有低，令我覺得爭取快樂最重要。」

就像《機場特警》是關禮傑所喜歡的劇本，一切訓練、打鬥、爆炸場面全無問題：「當你願意接這齣戲，就會肯付出努力。從前的訓練令我習慣『開工不要諗收工』，因為每日時間都一樣，辛苦是15個小時，輕鬆也是15個小時，為什麼不輕鬆一點，接受這15個小時，努力做好。」

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▲ 關禮傑自認大男人。（陳智良 攝）

一家之主有擔當

關禮傑於1990年結婚，夫婦育有兩個女兒，現在分別18歲、25歲。可是長久以來在內地工作，令關禮傑經常內地香港兩邊跑，讓他錯失很多和兩位寶貝女兒的相處時光。

所以每次長時間在內地工作，關禮傑會在住處貼滿囡囡成長的照片，彷彿有著她們的陪伴。

由於太太加上兩個女兒「一屋都是女」，所以作為家中唯一的男人，關禮傑的宗旨是絕不在家人面前訴苦：「因為是一家之主，如果經常抱怨，會對太太有很多負面影響，可能會令她更加擔心。」

▲ 關禮傑非常著重家庭。(IG圖片)

甚至在內地拍劇受到嚴重的傷害，關禮傑也獨自處理：「有次拍劇受傷爆鼻要縫針，就算全面都是血，我都會說沒事、無問題！絕對不會在她們面前喊痛。那時在橫店，醫生看過後建議我到杭州的大醫院，唯有自己坐兩小時的車程縫針。」

夫妻相處之道

關禮傑保養得宜堪稱美魔男，可是經常要長駐內地工作，太太Anna對他卻有百分之百的信任。

事實關禮傑亦一直零緋聞，他坦言要給對方足夠的安全感：「最緊要能給她安全感，令她對我有信心。而且我最怕太太悶，所以我收養了很多流浪狗，太太又是喜歡動物的人，讓她可以打發時間。」

▲ 關禮傑與太太Anna結婚30年。（網上圖片)

加上信仰，令關禮傑獲「緋聞絕緣體」的美名：「最主要都是信仰，我在一個基督教的環境成長，舅父更是牧師，令我很重家庭觀，深信婚姻是一輩子的承諾，關係在於修補而不是結束，加上我的小朋友，不希望對她們的成長有影響。」

用心聆聽孩子

在孩子小時後，關禮傑為糊口而奔走，不能像普通的家庭一樣，下班回家陪伴孩子，但不代表關係因此疏離：「有點太太做得很好，會讓她們知道父母的辛苦，很多時也會以她們為出發點，或多或少令她們感動，所以她們也很錫我的。」

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雖然女兒長大，但關禮傑認為相處上有不同的感覺，甚至令自己吸收到很多新資訊：「現在她們有自己的分析能力，我也會聆聽年輕一輩的想法，令我和太太貼近社會。好像改吃素，也是囡囡影響我們，其實我也沒想過，不過她是為了我們的健康和環保，也希望能感染更多的人。」

放任女兒自由發揮

英國教育碩士畢業的25歲大女Fabienne，曾在2016年參加香港小姐競選，美貌受到肯定，也吸引不少幕前工作青睞，關禮傑讓女兒自由發展:「當然我私心希望她順應她讀的科目發展，如果她希望入行，我也不會反對的，讓她自由發揮。」

▲ 關禮傑形容自己是「聆聽型爸爸」。（IG圖片）

現在大女正在英國牛津，學習廚藝：「因為我們吃素，她又喜歡下廚，所以正在不同地方學習廚藝，很多東西都會嘗試去做，我是很贊成的，她最主要也是做教育相關行業，但香港相對狹窄，我也有家人在加拿大，可能未來會到加拿大發展。」

用心聆聽彼此，有甚麼事都一家人開心見誠，讓女兒知道，父母永遠是強大後盾，便是關禮傑的持家之道。

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記者：鄭嘉瑤