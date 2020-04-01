【法證先鋒IV】張曦雯男友接受自我隔離　Kelly爆《法證IV》有一個重要鏡頭未曝光

▲ 張曦雯表示與男友在家中使用FaceTime見面。

張曦雯（Kelly）連日來忙於出席不同活動，繼日前與吳若希、湯洛雯、戴祖儀和蘇可欣出席發布會後，張曦雯今天（4月1日）下午出席TVB劇《法證先鋒IV》的記者會。

TVB熱播劇《法證先鋒IV》上周大結局，終極Big Boss張曦雯指自己也意想不到結局如此：「小青姐（總監製梅小青）事前未有跟我透露過劇情最終的發展，希望能開拍第五輯。」她續指：「數月前，小青姐曾叫我化小丑妝，並拍攝落妝的鏡頭，不過最終也更改了。」

深受小朋友觀眾愛戴的Kelly笑言連林盛斌的三位女兒也成了她的粉絲：「跟她們通視像電話時，她們表示追劇令她們很緊張。」

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▲ 張曦雯今天出席《法證先鋒IV》記者會時未有戴上口罩。（東星圖片）

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不過，Kelly日前於活動上透露由於男友常到的健身室有新冠肺炎確診者，因而他正於家中自我隔離14日。

她表示與男友各自居住一間房，且不會共用廁所，又指男友想吃飯便會將飯餸放在門口。

▲ 一眾《法證先鋒IV》演員齊齊派心心。（東星圖片）

張曦雯謂，會與男友在FaceTime見面，又謂若想說話則會打開窗隔空對話，讓她可聽到男友的聲音，同時暗示了二人正在同居。

被問到會否擔心身處於芝加哥的父母時，Kelly指當地因治安問題以致近兩、三星期都未有開舖，更需要由她寄口罩予遠方的父母。