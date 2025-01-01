  • 17°C
香港時間：202511日 (三) 20:31

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉德華演唱會︱紅館3度跨年倒數　劉德華唱《情人happy New Year》迎新年

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

劉德華演唱會《今天… is the day巡場》。

【劉德華 / 劉德華演唱會 / 跨年倒數】劉德華在昨晚（12月30日）在紅館舉行《今天… is the day巡場》與萬千fans高唱一曲《情人Happy New Year》歡送2024迎接2025，在台上跟大家歡呼倒數，現場充滿節日氣氛，祝願在場每一位來年美好、美滿、美麗。

3度在紅館與觀眾跨年迎接新一年的華仔，直至昨日為止香港站20場演唱會已順利演出了12場。

劉德華演唱會︱林家熙Marf拍拖捧場　陶大宇聽到《倒轉地球》勁興奮

劉德華演唱會《今天… is the day巡場》。

劉德華演唱會︱圈中好友捧場

過去的12場show，不少圈中友好捧場，盡興而回，包括：胡楓、羅蘭、汪明荃、鄭秀文、甘比、周慧敏、陳家樂夫婦、林文龍一家三口、蔡少芬夫婦、周柏豪、吳卓羲等，知己好友齊來撐場，大家像開party一樣盡歡每一個晚上。

台上的華仔演出投入，台下的觀眾看得盡興。年過90的修哥（胡楓）更坐足全場起舞助興，原本華仔也擔心他過了作息時間會累，坐在第一行的修哥竟反問華仔累嗎？還跟華仔說：「你不覺累，我也不累！」看畢整個演唱會才離場。

汪阿姐有備而來知道現場會有煙花效果，戴定黑超睇show。華仔在台上介紹4位新寵花花人，鬼馬的向坐台邊的阿姐，細細聲哼起「四朵金花」來，氹得阿姐會心微笑。

劉德華演唱會《今天… is the day巡場》。

華仔的知己良朋鄭秀文與甘比結伴而來，兩人全程投入，無論快歌慢歌都揮動着螢光棒伴着節奏打氣，encore部份更忘情的跟Fans同樣熱情，大喊：「Andy Go Andy Go go…」

連日來個唱中，現場也有不少充滿愛的溫馨畫面，林文龍與太太郭可盈、囡囡3人行，還透露快17歲的女兒Tania最愛聽華仔哥哥的《17歲》，音樂響起Tania即跟着歌聲徐徐哼起這歌。

而甘四孝的郭可盈第一時間拿着手機拍下囡囡歡欣的模樣，林文龍看着女兒一舉一動，臉上流露一念慈父表情。

那邊廂連詩雅也同樣拿着手機拍下老公陳家樂一臉陶醉唱著至愛的《暗裡著迷》，又一個甜蜜的畫面活現演唱會上。

鄭秀文與甘比捧劉德華場。

劉德華演唱會︱祝福歌迷新年快樂

向來是華仔忠粉，主演《你好！李煥英》、《熱辣滾燙》的內地演員賈玲在2024最後一天，專程來港看偶像個唱 ，一起倒數迎接新的一年。演唱會上不時向台上的華仔喊叫：「我愛你呀！」，跟着華仔一起唱、一起跳，沉醉於整晚個場中，踏入2025賈玲的新年願望，希望華仔健健康康，更坦言好愛劉德華。這晚的演唱會為她新的一年帶來一個美好開始。

而華仔完show後，踏出紅館上車離開前第一時間跟在場守候他的fans說新年快樂，給大家窩心的祝福。

劉德華演唱會︱《焚城》團隊拉隊現身紅館　高舉燈牌與華仔團聚過冬至

天王女兒｜劉德華開演唱會「天王女」孖同學捧場　12歲劉向蕙獲網民激讚美人胚子

劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台　梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜可宜憶述生產過程初見兒子被嚇倒 怕痛選剖腹產子：冇諗過順產！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

劉德華演唱會︱林家熙Marf拍拖捧場　陶大宇聽到《倒轉地球》勁興奮
14:42 2024/12/26
劉德華演唱會︱林家熙Marf拍拖捧場　陶大宇聽到《倒轉地球》勁興奮
劉德華演唱會︱《焚城》團隊拉隊現身紅館　高舉燈牌與華仔團聚過冬至
14:07 2024/12/24
劉德華演唱會︱《焚城》團隊拉隊現身紅館　高舉燈牌與華仔團聚過冬至
劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台　梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動
15:34 2024/12/18
劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台　梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動

你可能感興趣

劉德華演唱會︱林家熙Marf拍拖捧場　陶大宇聽到《倒轉地球》勁興奮
14:42 2024/12/26
劉德華演唱會︱林家熙Marf拍拖捧場　陶大宇聽到《倒轉地球》勁興奮
劉德華演唱會︱《焚城》團隊拉隊現身紅館　高舉燈牌與華仔團聚過冬至
14:07 2024/12/24
劉德華演唱會︱《焚城》團隊拉隊現身紅館　高舉燈牌與華仔團聚過冬至
劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台　梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動
15:34 2024/12/18
劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台　梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動
劉德華 歌手 娛樂人物職業 演員 娛樂機構

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月01日 時間16:05）
突發｜元旦凌晨西九龍公路六車相撞　致三死四傷
突發｜元旦凌晨西九龍公路六車相撞　致三死四傷
2025億元六合彩｜穿2種顏色戰衣助催財　風水命理師拆解橫財運面相
2025億元六合彩｜穿2種顏色戰衣助催財　風水命理師拆解橫財運面相
大腸癌｜第2號港人癌症殺手　大腸癌6大成因趨年輕化　醫生警告：2種症狀易誤判【附大腸癌10大高危人士】
大腸癌｜第2號港人癌症殺手　大腸癌6大成因趨年輕化　醫生警告：2種症狀易誤判【附大腸癌10大高危人士】
西九龍公路奪命車禍︱疑的士切線撞私家車釀3死4傷　65歲司機涉危險駕駛被捕
西九龍公路奪命車禍︱疑的士切線撞私家車釀3死4傷　65歲司機涉危險駕駛被捕