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【蚊叮蟲咬】比蚊蟲叮咬後痕癢紅腫出水泡　皮膚科醫生教3招急救止痕消腫

健康 13:15 2020/05/14

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

皮膚科醫生教3招對付蚊叮蟲咬痕癢紅腫。

天氣轉熱，昆蟲開始出沒。不少市民都試過被蚊叮蟲咬後，皮膚紅腫及痕癢，嚴重更有人出現水泡。到底有什麼方法可以消腫止癢？假如出現水泡，又應怎樣處理？

部份人士被叮咬後會出現水泡。(受訪者提供)

為什麼有些人被叮咬後會出現水泡？

皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問表示，人被蚊蟲咬後，免疫系統會出現反應，釋放組織胺，讓患者感到痕癢紅腫。而如果免疫系統反應太劇烈，就可能會出現水泡。

部份人士被叮咬後會出現水泡。(受訪者提供)

如何急救消腫止癢？

胡醫生指有以下3個方法可消腫、止痕癢：

  • 1. 用凍濕毛巾或用冰敷患處，減輕痕癢腫脹的感覺
  • 2. 用潤膚霜紓緩痕癢感覺
  • 3. 用肥皂水、清潔液，清洗蚊咬的患處

如何處理水泡？

他建議不要自行弄穿水泡，因為弄穿後會增加細菌感染風險。同時，應保持該位置乾爽清潔。如2至3日後或1星期後水泡無自行縮小、無好轉，就應該看醫生。醫生會按需要用經過消毒的針，弄破水泡，紓緩腫脹。

最重要是別抓損蚊咬的患處，以免增加細菌感染的風險。

另外，市面上亦有止痕膏可以使用，如叮咬後反應真的太誇張，醫生就會開少量類固醇藥膏或口服的抗組織胺藥物去止癢。

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記者：楊宛茜

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