涉去年7.1衝立法會7被告再提訊　合併案件後或涉共15名被告

▲ 案件於東區法院再提訊。（資料圖片）

前港大學生會會長孫曉嵐連同另外6人，涉於去年7月1日衝擊並進入立法會會議廳，其中1名男學生被指損壞《基本法》小冊子，各人被控1項進入或逗留在會議廳範圍，另有人被控刑事損壞及非法集結等罪，案件今（1日）於東區裁判法院再提訊，7名被告暫毋須答辯。案件將於6月10再訊，屆時將與其他案件合併，預計案件牽涉共15名被告；4名被告續准保釋，其餘3人須還押。

7名被告依次為黃家豪（20歲；報稱學生）、羅樂生（19歲；報稱廚師）、周樂謙（29歲；車房技工）、何俊諺（21歲；運輸工人）、畢慧芬（24歲；無業）、孫曉嵐（23歲；自由工作者）、潘浩超（31歲；無業）。

第3被告周樂謙早前因涉及另案而須還押，今天因沒有提犯令而缺席聆訊，控方不反對由他的律師代表應訊。

控方申請修訂控罪內容，以及押後本案。控方擬於本案再訊時與其他案件合併，當中包括3宗尚未提堂的票控案件。控方表示合併後，案件共涉及15名被告，當中包括藝人王宗堯及「中大本土學社」創辦人劉穎匡。

裁判官將案件押後6月10日再訊，控方僅反對第7被告潘浩超保釋，第5被告畢慧芬因2016旺角暴動案被判囚46個月，目前正在服刑當中；周續還押，其餘被告則續准保釋候訊。

7名被告各被控1項進入或逗留在會議廳範圍，控罪指，7人於2019年7月1日，在立法會綜合大樓，違反《立法會（權力及特權）條例》第8（3）條所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內時，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。

黃另被控1項刑事損壞罪，控他於同日同地，無合法辯解而損壞屬於香港特別行政區的一本《基本法》小冊子。

潘另被控2項參與非法集結及兩項刑事損壞，控罪指他於同日在立法會綜合大樓外，及政府總部外，連同其他身分不詳的人非法集結，以及損壞該兩座屬於特區政府的建築物。

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記者：王仁昌