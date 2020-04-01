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【新冠肺炎】K房雀館夜店關14日　陳肇始：盼阻人群聚集及社區爆發

社會 19:04 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

陳肇始公布政府最新刊憲及修例內容。（陳國峰攝）

政府今日（1日）宣布，今晚6時起需關閉卡拉OK、麻將天九耍樂處所，以及夜店或夜總會。美容院、會址及按摩院處所則加強經營規管。食物及衞生局局長陳肇始見記者稱，措施是為了進一步減低及阻止人群聚集，也盡量減少新冠病毒在社區蔓延風險，以及保障公眾健康。

陳肇始根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及上述《修訂規例》，藉在憲報公告發出最新指示，今晚6時起生效，為期14天，直至4月15日下午5時59分。包括下列6項要求：

  • 關閉卡拉OK場所，暫停餐飲處所及會址的卡拉OK活動
  • 關閉麻將天九耍樂處所，暫停餐飲處所及會址的麻將天九活動
  • 關閉通常供人飲酒，以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的夜店或夜總會
  • 任何人身處美容院、會址及按摩院處所內，在可行情況下須一直戴口罩
  • 進入美容院、會址及按摩院處所前，須先量度體溫
  • 美容院、會址及按摩院處所，須為在該處所的人提供消毒潔手液

陳肇始稱，違法處所最高可被罰款5萬元及監禁6個月。政府會因應疫情發展，適時調節規例。她提醒市民減少外出，避免聚餐，與人保持社交距離。

陳又稱法例生效初期，執法人員會先採取勸喻態度，明白到法例生效得太急，業界需時準備。被問及酒吧是否墮進夜店及夜總會的規管措施，陳補充稱，酒吧已受到早前的規例作出規管。

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記者：吳卓峰

疫情 陳肇始 食物及衞生局 新冠肺炎

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