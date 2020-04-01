【新冠肺炎】政府改口美容院毋需關閉業界批消息混亂　盼政府補貼租金

▲ 政府宣布，美容院及按摩院內須量度體溫﹑佩戴口罩及提供消毒用品，為期14天。（陳永康攝）

政府宣布，今日（1日）傍晚6時起，卡拉OK﹑麻雀館﹑夜店及夜總會需要關閉；美容院及按摩院內須量度體溫﹑佩戴口罩及提供消毒用品，為期14天。有美容院指受疫情影響，生意一落千仗，盼政府資助一半店舖租金。

TOPick記者今日（1日）到北角一帶的美容院視察，留意到大部分院內職員都有佩戴口罩，並設置消毒搓手液供顧客使用。潤麗美容美甲保健中心負責人孔小姐表示，受疫情影響，生意已下跌9成，平均每日只有1至2名顅客，雖然業主已減租1成，但老闆認為不足夠，她希望政府可以資助美容院一半租金。

【最新指示】美容院、會址及按摩院處所毋須關閉 需要一直佩戴口罩及量度體溫

對於政府今日下午一度刊憲指美容院需同樣關閉14日，其後「改口」指毋須關閉，孔小姐認為政府宣布規管措施訊息混亂，「應該講得清楚小小」，而該店近日已經開始為客人量體溫及提供洗手啫喱液，大部分客人進入時都有配戴口罩，相信可以達到有關規例要求。

▲ 潤麗美容美甲保健中心負責人孔小姐希望政府可以資助美容院一半租金。（林宇翔攝）

另一美容院﹑養生堂職員文小姐則指，一直都沒有收到當局或衞生署通知，指美容院需要關閉，批評政府消息混亂，但認為若疫情未能受控，或需要暫停營業。她說，美容院月租達6﹑7萬元，惟疫情下生意已一落千仗，形容「營業額跌至1%都冇」，曾要求業主減租，惟對方不願意，坦言感到無奈。

【新冠肺炎】Neway及CEO全線分店即日起停業14天

【兒童防疫】本港40日大男嬰被抱後確診 兒科醫生：可能患者有打噴嚏

記者：馮琪雅