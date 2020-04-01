【新冠肺炎】政府改口美容院毋需關閉業界批消息混亂 盼政府補貼租金
社會 18:50 2020/04/01
政府宣布，今日（1日）傍晚6時起，卡拉OK﹑麻雀館﹑夜店及夜總會需要關閉；美容院及按摩院內須量度體溫﹑佩戴口罩及提供消毒用品，為期14天。有美容院指受疫情影響，生意一落千仗，盼政府資助一半店舖租金。
TOPick記者今日（1日）到北角一帶的美容院視察，留意到大部分院內職員都有佩戴口罩，並設置消毒搓手液供顧客使用。潤麗美容美甲保健中心負責人孔小姐表示，受疫情影響，生意已下跌9成，平均每日只有1至2名顅客，雖然業主已減租1成，但老闆認為不足夠，她希望政府可以資助美容院一半租金。
【最新指示】美容院、會址及按摩院處所毋須關閉 需要一直佩戴口罩及量度體溫
對於政府今日下午一度刊憲指美容院需同樣關閉14日，其後「改口」指毋須關閉，孔小姐認為政府宣布規管措施訊息混亂，「應該講得清楚小小」，而該店近日已經開始為客人量體溫及提供洗手啫喱液，大部分客人進入時都有配戴口罩，相信可以達到有關規例要求。
另一美容院﹑養生堂職員文小姐則指，一直都沒有收到當局或衞生署通知，指美容院需要關閉，批評政府消息混亂，但認為若疫情未能受控，或需要暫停營業。她說，美容院月租達6﹑7萬元，惟疫情下生意已一落千仗，形容「營業額跌至1%都冇」，曾要求業主減租，惟對方不願意，坦言感到無奈。
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記者：馮琪雅