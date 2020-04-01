【新冠肺炎】港怡醫院推150項全包套餐8折　減公院非緊急服務壓力

▲ 港怡醫院宣布今起，進一步新增公院病人優惠至逾150項全包醫療套餐。（程志遠攝 ）

新冠肺炎持續，公院壓力急升，不少私院推公院病人特別優惠，以紓緩公院非緊急服務。港怡醫院宣布今（1日）起，進一步新增公院病人優惠至逾150項全包醫療套餐，公院病人可8折使用全包醫療套餐，及7折進行血液透析導管植入手術等，而費用已包醫生費。

港怡醫院指，早前推出70項全包醫療套餐8折優惠反應熱烈，現加推至超過150個套餐，涵蓋普通外科、骨科、泌尿外科及婦科之手術程序。另外，如需要接受長期血液透析導管植入，亦享7折優惠。

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而計劃只針對在8月31日前，正輪候公立醫院專科門診服務的病人。病人需先向港怡醫院的專科門診預約首次診症，並出示由醫管局專科門診發出的覆診預約文件。

有意申請的公院病人需留意，優惠套餐只適用於在辦公時間內入住標準房或日間護理病房的病人；若須同時進行兩項手術，則不能享用此優惠；折扣優惠只適用於以現金或信用卡直接付款，直接結算恕不適用。

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以8折享150項全包形式的醫療套餐包括：

普通外科 甲狀腺切除術、痔瘡切除手術、疝氣修補術、乳房腫塊切除術、直腸切除術 骨科 膝或髖關節置換、十字韌帶重建、半月板修復術、頸椎前路椎間盤切除減壓融合術 泌尿外科及腎科 膀胱鏡、經尿道前列腺切除術、體外衝擊波碎石治療、腎切除術、血液透析 婦科 宮腔鏡、陰道窺鏡、子宮肌瘤切除、卵巢囊腫手術

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根據院方價目表，普通外科手術如半邊甲狀腺切除術，原價為79,020元，8折後收費為63,200元，痔瘡切除手術原價為33,920，8折後收費為27,100元。婦科手術如子宮切除術，原價為74,160元，8折後收費為59,328元。

此外，港怡醫院早前為已預約公立醫院產前服務的孕婦提供剖腹分娩套餐的特別優惠，以及就套餐不包括的額外服務特設港幣5,000元的收費上限。優惠計劃現更涵蓋至自然分娩服務，並提供醫生費優惠。

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港怡醫院補充指，全包套餐收費包括醫生及麻醉科醫生收費、診斷程序、治療、手術室、儀器、植入物、藥物、消耗品、病房及膳食、護理程序，以及因併發症和深切治療護理而產生的費用（如有）。院方亦會於病人入院前提供費用諮詢服務，讓他們清楚了解套餐所包括的費用和服務。

有關上述優惠的詳情，請瀏覽 www.gleneagles.hk。

責任編輯：鄧凱文