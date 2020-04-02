【疫市求生】老字號蛇王芬疫巿開新店　走年輕路線拓創意粵菜市場

▲ 中環老店蛇王芬主理人吳煋姿夥同製衣才俊蔡敬庭，無懼疫巿開新店，走年輕化路線推創意粵菜。

早聞中環老店蛇王芬主理人吳煋姿(Gigi)會在今年開新副綫，上年訪問她時，雖說是反修例風波期間，但她仍滿懷信心繼續計劃。

始料不及是遇著新冠肺炎，和合伙人蔡敬庭(Charles)商量過後，不想白費籌備年多的心機，盡管正值政府對飲食業防疫最多規條的時期，但二人還是開心地進行試業，積極面對。

▲ Gigi就不想蛇王芬太搶眼，豈料Charles就是說要把這招牌掛於當眼處，才夠招徠。（湯炳強 攝）

對上一次訪問Gigi，是因著反修例運動期間，中環食店如何在逆市中求存。估不到今次再訪，是同樣的問題，只是換了前設為肺炎而已，她也一臉無奈。

幸好今次是跟他人合作，不再是孤軍作戰，她坦言過往單打獨鬥的日子身心俱疲，「現在可以和人有商有量，Charles本身是製衣起家，現在當時裝網購，亦對飲食在營商方面有經驗。」

走入民生社區

Gigi不諱言過往實在有太多人和她洽談開店合作，但始終礙於老店招牌和自己的無膽，一直都沒有成事。直到認識了Charles，大家的理念很投緣，傾下傾下就落實，而且還是開在沙田新城市廣場的貼地民生社區。

自言70後的Charles，生於大家庭，自小常和家人到各式中菜酒樓吃飯，自然地成就了對中菜的熟悉和喜愛。「但我知道不少輕人都不太愛上中菜館，因為香港實在太多飲食選擇，原因還可能是嫌老土、價錢貴等。加上社會轉型，小家庭佔多數，以往的大堆頭菜式，實在不太適合。」

他續道：「無可否認，我對中菜老店有感情，亦覺做得好的老字號值得傳承下去，人情味嘛，要讓更多年輕一代和家庭認識。」

▲ 太史蛇羹撈麵（$98）：用蛇羹來撈麵，效果有不俗喎，可以改太史竹絲雞羹一樣得。（湯炳強 攝）

傳揚粵菜老品牌

他笑說很多人以為蛇王芬只得蛇羹，又以為只在冬天才會開。實情是蛇王芬是粵菜館，所以在取店名時，都思量了點時間。Gigi謂：「因為我不太想把蛇王芬放前，但就給Charles順口溜了「四季芬芳」出來，供應四季時令菜式，又含芬字，不錯啊！」

▲ 三餸一湯套餐（$78起）：可自選一個湯、飯餸是蔬菜、肉類、海鮮、臘味等各選3款，當中有些食材要加錢的，亦都可以加份量，悉隨專意。（湯炳強 攝）

雖說不是以蛇王芬作前，但其招牌煲仔飯、燉湯則是餐單內必有之列。「約有20多個蛇王芬的菜式和蛇羹，但可以改作雞肉，而我本身有食品研發團隊，負責改良和創製多款與其傳統相關的新菜式。」

午市會以幾款套餐為主，如生炒糯米飯、西班牙黑豚叉燒、花膠太史蛇羹撈麵等，另外提供的「三餸一湯」套餐，客人則可自選3款食材來配搭，都是由$78起，新店的性價比確實高。

▲ 西班牙黑豚叉燒（$148）：用西班牙黑毛豬做叉燒，已夠軟腍，再加上煙熏，效果更香。（湯炳強 攝）

屢遇大轉變

Charles不諱言年頭店子試業之初，生意不俗，「我們早已有酒精搓手液提供給客人，又會體貼地給客人放上一個紙袋給客人進食時放口罩備用，常常清潔枱面這些不用說吧！」

到現時疫情急轉直下，政府宣布這兩周的特別措施，萬般不願意下當然仍會遵守，但他說來仍一肚子氣，「我不認為這是好方法，對很多餐廳來說都是滋擾，沒有建設性。為何不果斷些一刀切，把全港食肆暫停營業，每間都給補貼；或者乾脆如泰國般，所有食店只提供外賣算了。

▲ 因應政府新措施，枱與枱的距離疏了，每枱亦只是4人以下的客人而已。（被訪者提供）

他續道：「我們還算好吧，店子空間算大些，把本來還算好的生意，被迫到變得縮減。我只是覺得還要食店營業，只是給業主借口不減租，但又沒辦法，始終還有員工需要照顧；沒想過要裁員，盡量想法子留下員工，讓他們先輪流放假，兼職就暫要Cut了。」

最後，他補充還要待兩周後再觀望疫情進展，看看政府還有甚麼新措施，現在都不能太早下落實計劃，畢竟是認真的開始，不會輕言放棄。因為未來其實還有不少計劃籌備中，因為Charles指店子成立是旨在宣揚香港品牌，因此除了蛇王芬，他還會和某本地醬油及手工啤酒等品牌等合作。他和Gigi都明白到現在的香港人有份本土情懷，特別是一些獨立小店、本地品牌等，尤其是本地老字號，希望可以繼續傳揚。

▲ 阿虫的畫作，內裏字句亦是給Gigi常帶來無比動力。（湯炳強 攝）

記者在店內看到一幅畫家阿虫的作品，文末的幾句是：「......聲譽得來不容易，人生曲折似蛇行，創業奮鬥半世紀，悟得能屈又能伸。」這正好為他倆作最佳的打氣語句。

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四季芬芳

地址：沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓363A號舖

電話：3108 2196

營業時間：11:30am-3:30pm、5:30pm-9:30pm