【小一報名】全港首間一條龍音樂中小學　私立國際音小入學申請延至5月

▲ 國際基督教優質音樂中學暨小學將於5月4日至9日，接受2021-22年度小一入學申請。（張海德攝）

新冠肺炎疫情持續，全港中小幼學校自2月開始停課，並不早於4月20日復課。國際基督教優質音樂中學暨小學（簡稱國際音小）一般於每年4月接受小一入學申請，今年或許受新冠肺炎疫情影響，而將報名日期順延至5月。

國際音小是全港首間私立一條龍音樂中小學，提供音樂教育及基督教教育，校舍位於鑽石山蒲崗村道。學生在小學階段除了一般學科學習外，已開始接受正規而有系統的基礎音樂教育，包括音樂欣賞、音樂創作、器樂演奏及合唱訓練。

校內音樂設施齊備

學校為音樂教育投放豐富的資源，設施齊備，包括可容800人的音樂廳、小教堂、體藝館、70多個琴室、電子音樂創作室等。

▲ 國際音小音樂設施齊備，包括可容800人的音樂廳。（張海德攝）

現時國際音小小一至小五各有5班，小六則設4班。2019-20年度小一至小三全年學費為$56,000，小四至小六全年學費則是$61,000。

由於新冠肺炎疲情的緣故，校方已取消原本於3月舉行的3場小一答問大會。至於2021-22年度小一入學申請將於5月4日至9日接受報名，家長填妥申請表後，需連同報名費$150支票及所需資料，親身到校交表。

入學申請詳情

日期：2020年5月4日（一）至9日（六）

時間：星期一至五10:00am-2:00pm

星期六9:00am-12:00nn

地點︰鑽石山蒲崗村道182號學校地下小教堂

面試日期︰2020年6月13日（六）、6月20日（六）或6月27日（六）

備註：校園及學校村內不設泊車

網頁︰https://www.icqm.edu.hk

下載申請表

責任編輯︰駱秀玲