【新冠肺炎】利苑酒家11間分店停業14天　

▲ 利苑酒家11間分店停業14天。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府對本港餐飲業界實施管制業務措施。利苑集團今日(1日)在Facebook宣布，因應現時疫情嚴峻，為減少客人間的密切接觸，利苑香港各分店將於即日起至4月15日暫停營業。

利苑在本港設有11間分店，分布於中環、灣仔、銅鑼灣、北角、尖沙咀﹑九龍灣﹑旺角﹑觀塘及元朗。

▲ 利苑香港各分店將於即日起至4月15日暫停營業。（利苑集團Facebook專頁圖片）

記者：陳曉瑩