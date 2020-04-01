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【新冠肺炎】利苑酒家11間分店停業14天　

社會 19:47 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

利苑酒家11間分店停業14天。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府對本港餐飲業界實施管制業務措施。利苑集團今日(1日)在Facebook宣布，因應現時疫情嚴峻，為減少客人間的密切接觸，利苑香港各分店將於即日起至4月15日暫停營業。

利苑在本港設有11間分店，分布於中環、灣仔、銅鑼灣、北角、尖沙咀﹑九龍灣﹑旺角﹑觀塘及元朗。

利苑香港各分店將於即日起至4月15日暫停營業。（利苑集團Facebook專頁圖片）

記者：陳曉瑩

 

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