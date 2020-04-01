【新冠肺炎】陳肇始指限制人群聚集並非為拘捕人　只希望市民自律

▲ 食物及衞生局於晚上7點舉行記者會，解釋有關麻雀館卡拉OK、限美容院等措施。(陳國峰攝)

新型冠狀病毒肺炎全球爆發，政府今早刊憲，關閉卡拉OK、麻雀館，並限制美容院、夜總會等經營。食物及衞生局於晚上7點舉行記者會，解釋有關麻雀館卡拉OK、限美容院等措施。

會上，被問到如何確實限制市民進入美容院前要戴口罩，食物及衞生局局長陳肇始解釋，做美容程序未必能戴口罩，但服務提供者至少也要戴口罩。接受服務時，一些程序未必能戴，當局有權因應情況加強措施，盡量避免聚集，高風險有爆發可能性，或看有無確診案例。規例後要看大家遵守的情況，若是非常自律，如餐飲提供的處所，去這些地方的人士都相當自律。會整體評估是否需要更強措施，以及留意科學數據。

對於美容院有確診病例但不關閉，是否「擠牙膏式」推禁令，陳肇始表示，防疫要不時加強措施，因應當時疫情發展，認為對卡拉OK的做法適合，但隨着卡拉OK出現感染群組，則「是時候要即刻關閉」，認為是迅速應變的做法，擔心在未有需要時做多了反會受到外界批評。陳又稱，理解做美容程序等情況時，戴口罩未必可行，但至少服務提供者需要戴上口罩。

昨日有市民被警察查身份證搜身後，被指超過四個人，但他們指互不相識。被問到衞生署會否建議警方執法的標準，陳肇始回應指，規例是以公共衛生作為出發點，為保持社交距離，以切斷傳播鏈，人群聚集令病毒傳播及爆發，故必須繼續執法，每個場景執法人員均有考慮、因應規例、整體情況處理；她指，規例不是為拘捕很多人，而是希望市民自律。

有消息指政府考慮設立臨時醫院，陳肇始表示，醫管局並無用「臨時醫院」字眼，3月開始個案大幅上升，多數是海外回港的，另有因素是開始無徵狀實驗室檢測範圍擴大，大約1%確診，當局發現確診個案數字上升，該情況令醫管局收病人時，隔離設施有很大壓力。她又形容這些都是圍堵政策，早發現早治療。

陳肇始指，醫管局於昨日記者會上已表明，不同聯網有400多張第二線隔離病床，給予一些已經康復的人士。她承認確診病人在家等候數天才獲送院的情況不理想，醫管局正盡最大努力騰空床位，又稱醫管局正審視用不同社區設施作檢疫或臨床設備，不過暫時未有定案。

她稱，在亞博館、北大嶼山醫院有檢測中心，給有症狀的回港人士做測試及檢驗，若結果陰性可以馬上回家，相反則要馬上入院，至今已有700多人接受檢驗，有4至5%確診，即超過90%的人無事可以回家，認為此舉有效分流，降低公院壓力；她又認為醫管局已經多管齊下去解決現時面對多方面的緊急情況。

【新冠肺炎】K房雀館夜店關14日 陳肇始：盼阻人群聚集及社區爆發

記者：洪芷晴