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網民以教育電視為名　製煽動復仇動畫　教育局澄清與局方無關

社會 20:41 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

有網民以教育電視為名，製作煽動復仇的動畫，教育局澄清影片與局方無關。（資料圖片）

YouTube上早前出現一條以「報仇」為題的影片，帳戶名稱令人聯想起教育局的教育電視。教育局今日（1日）澄清影片與教育局無關，並批評影片內容偏頗、失實，並扭曲價值觀及散播仇恨。

教育局指，近日有市民查詢一段有關「報仇」的YouTube視頻，教育局嚴正澄清，雖然上傳影片的帳戶冠以「教育電視」之名，但實際上並非由教育局製作或授權製作，完全與教育局無關。

教育局發言人又指，由於製作機構名稱十分接近「教育電視」，短片又以兒童和卡通動畫作為切入點，容易令公眾誤會為兒童教材。

另外，發言人指短片內容偏頗、失實，並扭曲價值觀及散播仇恨，令人擔心會對兒童造成不良影響。就此，教育局已向YouTube反映，同時呼籲家長小心留意網上資訊，勿讓孩子受不良意識荼毒。

有關影片1周以來已有19萬人觀看，錄得約2.3萬個正評，和1.8萬個負評。翻查上傳者資料，該帳戶自2019年7月6日啟用，自稱來自「連登」，現已有2.34萬人訂閱。

就教育局編訂的教材，教師、學生和家長可透過教育局發放教育電視資源的官方渠道，包括香港教育城教育電視網站、流動應用程式及edbgovhk YouTube，瀏覽教育電視資源。

記者：陳梓蔚

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