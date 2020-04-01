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滙豐取消派息　張華峰：決策對股東不公　促證監會介入調查

政治 20:45 2020/04/01

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滙豐取消派發2019年第四季股息，經民聯立法會金融服務界議員張華峰（右三）今日表示，此決策對小股東不公平，情況罕見，認為證監會有必要介入調查。（資料圖片）

滙豐取消派發2019年第四季股息，經民聯立法會金融服務界議員張華峰今日表示，此決策對小股東不公平，情況罕見，認為證監會有必要介入調查。

「大笨象」滙豐突然取消派發2019年第四期，原定每股0.21美元的股息，張華峰表示，滙豐以往一年四季派息，獲得廣泛投資者認同和支持，本身亦已宣布派息，現時忽然出爾反爾，「現在政策突然改變，一直支持滙豐幾十年的小股東十分失望」。他透露，接獲滙豐小股東投訴，認為相關決策不公平，對小股東不誠實，很多小股東不滿。

張華峰又指，明白疫情打擊滙豐業績，銀行想保留流動資金無可厚非，但今次情況屬罕見，認為證監會角色是保障投資者的利益，證監會應該介入跟進，調查是否有人利用消息進行內幕交易。

張華峰表示，希望滙豐管理層重新考慮有關的決定，例如容許香港區不要一刀切跟從歐洲銀行政策，並作出中間平衡的決定。滙豐亦應該解釋，基於甚麼原因實行相關政策？新政策有甚麼有利的地方？新政策會維持多久？

滙豐在2020年底前暫停派發所有股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購，張華峰指，投資者若現時盤算入手撈底滙豐，要有心理準備，皆因滙豐未來一、兩年內可能不派息。他建議股民想買股票收息，或可考慮內地在港上市的四大銀行，因為內地政策不會受歐洲銀行影響。

對於滙豐前景，張華峰稱，滙豐歷史低位33元，當時涉及技術性問題，與今次事件是兩回事，並指滙豐業務主要遍及亞洲，而亞洲經濟普遍向好，如果買滙豐只適宜長期投資。

 

記者：莫稼浩

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