15歲少年疑墮「搵快錢」騙案　被非法禁錮勒索毆打拍祼照 

▲ 警方拘捕7男女涉嫌非法禁錮及勒索等罪。(曾秋文攝)

一名15歲姓潘輟學少年疑誤交損友，日前被騙代為找工作「搵快錢」，被誘到元朗南生圍非去禁錮及勒索，更遭虐打，以煙頭灼胸及拍祼照，惟最終向其家人勒索4萬元贖金未遂，疑犯凌辱他近2個半小時，逼他簽寫欠單後釋放，事主僅穿剩下內褲，由元朗南生圍乘車回家，與母親商量後報警。

元朗警區反三合會行動組高級督察李家榮表示，警方接報後展開調查，於本周一及周二拘捕5男2女，年齡由14歲至30歲，其中14歲仍為學生，其餘大部分已輟學或做銷售員和汽車維修工作，部分人有黑社會背景。被捕疑涉及罪行包括非法禁錮、勒索、造成致他人身體傷害及盜竊等，現正被警方扣查。

▲ 行動中，檢回受砉人被逼的多張欠單。(曾秋文攝)

李家榮稱，涉案15歲少年透過朋友介紹認識疑犯，相識不足一個月；案件發生在3月27日晚上9 時，一名疑犯致電給少年訛稱可介紹工作給他「搵快錢」，翌日，早上與另2名男疑犯，一行4人乘車到南生圍一偏廦處，抵達後發現有另一輛車載有2男2女在等候。

其後疑犯便將其非法禁錮，向他拳打腳踢，又用間尺拍打他身體，聲他久其友人錢未還，其間又用煙頭灼他胸口，逼使他就範向家人索取4萬元贖金，但不得要領，其後疑犯搶走其手機及身分證，並脫去他身上所有衣物逼他拍祼照，並要求簽下欠單，以便日後再向其勒索，一干人事後離開，留下事主，15歲少年事後乘車回家，與母親商量後報警。

▲ 警方檢取疑犯的電話作證。（曾秋文攝）

李家榮稱，非法禁錮和勒索均是嚴重罪行，前者可被判監7年，後者可達10年。他呼籲年輕人，在疫情下可能大家求職心切，較容易墮騙徒陷阱，必須小心提防。

記者：曾秋文、廖傑堯