【自私自利】無良商人囤積8萬個N95口罩高價出售　被捕時向警員狂咳稱自己染疫

▲ 紐約市一名男子卻乘機囤積大批N95口罩等防疫用品，被捕時更故意向探員狂咳，聲稱自己已經染疫。

新冠肺炎疫情肆虐美國，紐約州更成為當中的重災區，當地的口罩等防疫裝備亦出現緊張。然而，紐約市一名男子卻乘機囤積大批N95口罩等防疫用品，並高價轉售予醫護人員。他被捕時更態度囂張，故意向探員狂咳聲稱自己已經染疫。

據美媒《紐約郵報》報道，美國檢察部門周一（30日）表示，43歲的疑犯Baruch Feldheim過去一直透過WhatsApp群組向當地的醫護人員高價銷售他所囤積的防疫用品。當中，他在3月18日以1.2萬美元向新澤西澤州一名醫生出售約1000個N95口罩，售價比原價高出足足7倍。

疑犯其後遭到舉報，警方上門進行拘捕時，疑犯時更刻意向探員咳了幾下，且聲稱自己是新冠肺炎患者，更謊稱自己是一家販售醫療防護裝備公司的員工，並表示自己根本從來就沒有把醫療物資轉賣給他人。

當局發現他所囤積的防疫物資種類繁多，包括8萬個N95口罩，大批防護衣、酒精搓手液、消毒紙巾、消毒清潔劑及其他外科用品等，數量足足可以供應整間醫院使用。目前所有涉案物資已被充工，疑犯將面臨1至5年的有期徒刑，及高達10萬至25萬美元的罰款。

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責任編輯:王俊賢

