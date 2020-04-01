【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99%　日本城手機APP周四派籌賣口罩套裝

▲ 日本城在官方facebook宣布，手機程式J Fun APP將推出口罩套裝攞籌服務。

新冠肺炎疫情持續，口罩供應見緊張。日本城在官方facebook宣布，手機程式J Fun APP將推出口罩套裝攞籌服務，顧客可先在家可以手機程式領取籌號，再到其中的８間分店購買口罩套裝，免卻排隊之苦。

這次攞籌的日本城口罩套裝貨品包括：

1. Seiwa-pro三層口罩10個裝 (成人size–17.5x9.5cm)1包

已通過BFE、PFE、VFE過濾率測試達99%

2. Mitu 抗菌濕紙巾10片裝(檸檬) 6包

3. NAXOS酒精搓手液80ml 1件

有關領籌步驟及領取貨品詳情，8間分店地址請看【下一頁】

J Fun APP下載連結：http://goo.gl/u2ePSj

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責任編輯:羅嘉欣