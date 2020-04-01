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【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99%　日本城手機APP周四派籌賣口罩套裝

健康 22:21 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

日本城在官方facebook宣布，手機程式J Fun APP將推出口罩套裝攞籌服務。

新冠肺炎疫情持續，口罩供應見緊張。日本城在官方facebook宣布，手機程式J Fun APP將推出口罩套裝攞籌服務，顧客可先在家可以手機程式領取籌號，再到其中的８間分店購買口罩套裝，免卻排隊之苦。

這次攞籌的日本城口罩套裝貨品包括：

1. Seiwa-pro三層口罩10個裝 (成人size–17.5x9.5cm)1包

  • 已通過BFE、PFE、VFE過濾率測試達99%

2. Mitu 抗菌濕紙巾10片裝(檸檬) 6包

3. NAXOS酒精搓手液80ml 1件

有關領籌步驟及領取貨品詳情，8間分店地址請看【下一頁】

J Fun APP下載連結：http://goo.gl/u2ePSj

更多有關口罩開售資料，請看:

【港產口罩供應】Simply Mask推彩色口罩　 最快5月底開售每盒50個售價99元

【港產口罩供應】BFE+PFE+VFE全齊　「Oxyair Mask HK」最早4月13日開賣用Gulu App預訂

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責任編輯:羅嘉欣

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