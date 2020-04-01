【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99%　日本城周四派籌賣口罩套裝詳情

▲ 日本城在官方facebook宣布，手機程式J Fun APP將推出口罩套裝攞籌服務。

日本城在官方facebook宣布，手機程式J Fun APP將推出口罩套裝攞籌服務，顧客可先在家可以手機程式領取籌號，再到其中的８間分店購買口罩套裝，免卻排隊之苦。

派籌時間：4月2日下午1時正開始

取貨店舖：8間指定日本城分店 (屯門/天水圍/元朗/深水埗/油麻地/鰂魚涌/灣仔/西環)

取貨時間：4月3日上午11時至下午8時 (逾時籌號無效)

8間指定分店各有240張籌 (共1920張籌)

因貨量有限，每人憑籌限購1套

每用戶於30天內只能領取口罩籌1次。

J Fun APP下載連結：http://goo.gl/u2ePSj

領取籌號步驟:

1. 請按J Fun app左上角目錄欄位置，再按「預約取籌」

2. 點選購買口罩套裝之「店舖」

3. 輸入驗證碼，再按「立即取籌」

4. 成功攞籌後，便會顯示提示訊息：「你已成功取籌! 籌號會於一個工作天內發送到你的J Fun「訊息中心」及「我的優惠」中。

5. 請於「訊息中心」細閱所有條款及細則，然後再到「我的優惠」內領取「口罩認購券」。

6. 請於指定日期及時間內，到所選擇購買口罩套裝之「店舖」，向職員出示手機內「口罩認購券」之QR Code 購買口罩套裝。

詳情請看:【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99% 日本城手機APP周四派籌賣口罩套裝

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責任編輯:羅嘉欣