【新冠肺炎】建制派提抗疫基金2.0建議　張宇人料食肆津貼只可用來支付人工

▲ 張宇人估計，第二輪的飲食界資助，只可用以支付員工薪酬，不會補貼商戶租金。

政府正就推出「防疫抗疫基金2.0」聽各界意見，自由黨飲食界立法會議員張宇人、批發及零售界議員邵家輝，今日（１日）聯同業界代表與特首林鄭月娥會面，促政府為企業提供租金、工資和差餉支援。張宇人會後引述特首林鄭月娥指，第二輪防疫抗疫基金主要針對「保就業」，料政府或規定食肆津貼，只可用以支付員工薪酬，不會補貼商戶租金。

他呼籲地產商及業主，在未來3個月減租一半，冀對方講求企業良心，指過去多年業主已賺取食肆不少租金，現時應同舟共濟，否則飲食業界會記住他們，又不排除日後公開導致食肆倒閉的業主名稱。

邵家輝亦表示，會面期間主要提出兩項建議，包括促政府全數寬免第二季差餉，以及希望政府牽頭呼籲業主及地產商減租。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，過去業界多次呼籲業主減租，只有個別業主響應，情況並不理想，希望業主在未來三個月減租至少五成，幫助企業騰出資金支薪，達至「保就業」。

另外，多名民建聯立法會議員，以及九龍西立法會議員陳凱欣下午亦分別與政務司司長張建宗會面。

▲ 民建聯立法會議員與政務司司長張建宗會面。（民建聯提供）

民建聯提出三大原則，指政府必須擴闊「抗疫基金」的支援對象行業，補遺漏；保障市民特別是基層員工的就業機會，以及簡化第一輪支援措施，讓更多企業盡早受惠。該黨陳克勤建議，政府在審批資助時，應考慮要求獲支援的企業承諾，在一段時間內不能裁員或停薪留，以及如屬自僱而長時間失業者可向當局作法定聲明，以領取失業援助。

民建聯周浩鼎及梁志祥亦要求，政府對因停課而無法營業的兒童教育中心及補習社發放津貼，並制定指引，令企業接收津貼後能分發至導師。民建聯主席李慧琼指，張建宗對措施反應正面，又引述對方指很多行業和市民水深火熱，希望盡快推出新措施。

▲ 九龍西立法會議員陳凱欣。

陳凱欣則提出24項建議，包括針對失業、開工不足，及無薪假等情況，為合資格僱員提供特別補助金。她認為，現時疫情嚴峻，政府應做好醫療規劃，如集中所有確診患者在同一間公立醫院，將原本住院的內科病人轉到私家醫院，又擔心若將會展或亞博改建作臨時醫院，本港或沒有足夠的醫護人手應對。

責任編輯：李淇