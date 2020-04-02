【新冠肺炎】過去三天33宗確診個案未送院　一文看清大廈名單

▲ 海怡半島17座2宗確診個案，患者均未送院。

新冠肺炎疫情肆虐，本港昨(1日)再有51宗確診個案，公立醫院接受患者壓力上升，單計昨天確診就有29名患者未能即日送院，而在3月30日及31日確診名單上，各有兩宗個案仍未送院，總計過去三日仍有33宗未送院確診個案，患者被迫留在家中或酒店繼續自我隔離。

過去三天33宗未送院確診個案居住大廈名單：

中西區

殷樺花園第 1 期(第737宗，男，25歲--01/04/2020確診，17/03/2020發病)

恒龍閣 (第739宗，男，38歲--01/04/2020確診，10/03/2020發病)

譽皇居 (第740宗，男，65歲--01/04/2020確診，無病徵)

灣仔

藍塘道 12-22 號友誼大廈(第735宗，女，53歲--01/04/2020確診，無病徵)

東區

城市花園 1 座 (第717宗，男，29歲-- 01/04/2020確診，23/03/2020發病)

嘉亨灣 1 座 (第723宗，男，15歲--01/04/2020確診，26/03/2020發病)

柏匯 (第736宗，女，22歲--01/04/2020確診，31/03/2020發病)

南區

香港瑞思酒店 (第722宗，女，16歲-- 01/04/2020確診，無病徵)

香港瑞思酒店(第728宗，女，21歲--01/04/2020確診，13/03/2020發病)

石排灣邨碧銀樓(第727宗，男，49歲--01/04/2020確診，24/02/2020發病)

海怡半島17座美暉閣 (第696宗，男，15歲--31/03/2020確診，無病徵)

海怡半島17座美暉閣 (第697宗，女，21歲-- 31/03/2020確診，無病徵)

觀塘

安達邨賢達樓 (第718宗，男，26歲-- 01/04/2020確診，25/03/2020發病)

觀塘帝盛酒店(第731宗，女，21歲--01/04/2020確診，31/03/2020發病)

黃大仙

安強大樓(第755宗，女，34歲--01/04/2020確診，23/03/2020發病)

油尖旺

香港華麗酒店(第733宗，男，17歲--01/04/2020確診，24/03/2020發病)

豪華閣 (第756宗，女，33歲--01/04/2020確診，29/03/2020發病)

豐樂大廈(第758宗，男，33歲--01/04/2020確診，25/03/2020 發病)

Page 148 (第650宗，女，24歲--30/03/2020確診，12/03/2020發病)

香港百樂酒店 (第660宗，女，20歲--30/03/2020確診，無病徵)

深水埗

泓景臺 6 座(第732宗，女，59歲--01/04/2020確診，31/03/2020發病)

大埔

逸瓏灣二期 10 座(第720宗，女，61歲-- 01/04/2020確診，12/03/2020發病)

西貢

清水灣半島 7 座(第724宗，男，60歲--01/04/2020確診，28/03/2020發病)

清水灣半島 7 座(第725宗，女，58歲--01/04/2020確診，無病徵)

厚德邨德富樓(第754宗，男，43歲--01/04/2020確診，23/03/2020發病)

沙田

雅景臺 3 座(第726宗，女，16歲--01/04/2020確診，無病徵)

元朗

廈村市(第729宗，男，53歲--01/04/2020確診，19/03/2020發病)

Park Yoho Genova30A 座(第730宗，男，15歲--01/04/2020確診，無病徵)

離島

逸東(二)邨悅逸樓(第734宗，男，37歲--01/04/2020確診，無病徵)

東環 2B 座(第743宗，女，35歲--01/04/2020確診，24/03/2020發病)

東環 1A 座(第747宗，男，43歲--01/04/2020確診，無病徵)

藍天海岸 3 期影岸Ǹ紅 A 座 (第749宗，女，38歲--01/04/2020確診，16/03/2020發病)

逸泰居 (第753宗，女，41歲--01/04/2020確診，29/03/2020發病)

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責任編輯 李志強