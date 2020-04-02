【又見丁蟹】欣宜靚抽《大時代》引共鳴　丁蟹：每日不是在家就是超級市場

▲ 《大時代》又有片段引網民瘋傳。

韋家輝監製，鄭少秋、劉青雲主演的神劇《大時代》經得起時間考驗，至今依然網民津津樂道。昨日（４月１日）鄭少秋的女兒鄭欣宜，在社交平台發放父親秋官在《大時代》演丁蟹其中一場戲，來借諷今日香港人在疫境中的苦況，欣宜一句「大家現況也如此吧」，惹來無數網民感同身受

被封神劇中的神劇的《大時代》，除劇集本身為人津津樂道外，劇中的對白、場面亦常被網民所用。

早前香港鬧廁紙荒，就連《大時代》變奏版續集《世紀之戰》內一段方新俠（劉青雲飾）高價炒廁紙的片段引起網民瘋傳。今次到回《大時代》。

【新冠肺炎】網民瘋傳劉青雲教炒廁紙 阿伯：廁紙成幾百蚊一卷！

▲ 早前集《世紀之戰》片段被瘋傳。

欣宜靚抽《大時代》

欣宜昨日在社交平台上載父親鄭少秋於《大時代》的一段戲，寫道：「大家現況也如此吧#relevant#靚抽#靚秋」

在該片段中，秋官所演的丁蟹講：「我覺得自己好悲哀，失去自我，每日不是在家，就是超級市場，不是超級市場就是家裡，來來去去這兩個地方，行遠些又怕差人拉。」

《大時代》此片段，被網民形容正是香港人今日所面對的恐懼，欣宜好友如陳奐仁、韋羅莎、彭秀慧等、吳若希都讚好，欣宜回覆指她花了很長時間在網上尋找此片段。

▲ 丁蟹感生活範圍窄而發晦氣。（影片截圖）

其實此場面是講丁蟹多年前打死方進新（劉松仁飾）後被通緝而潛逃到台灣。多年後，他偷偷回到香港，因為他是通緝犯，所以日常生活範圍只限在家中及超級市場。

而此幕他為生活苦悶而發晦氣後，求媽媽何賤（黎萱飾）帶他見羅慧玲（藍潔瑛飾）一面，何賤一時心軟，真的帶丁蟹遠望羅慧玲，結果引來日後更重大的悲劇。