▲ Eason罕有發聲打氣。(經濟日報圖片)

陳奕迅(Eason)自去年底陸續取消香港和內地巡唱後,鮮有公開露面。近日在疫情肆虐下,Eason罕有在社交平台留下鼓勵字句,向抗疫市民打氣,鼓勵大家「烏雲總會散去。」

陳奕迅今年1月曾刪走IG不少舊文,之後也鮮有發表更新,歌迷以為Eason因取消個唱而心情低落。

▲ Eaons戴上口罩現身。(取自IG)

不過昨日Eason在IG發布新相,戴上口罩的Eason,以中英文留言:「烏雲總會散去。冇嘢可以阻擋到我哋嘅愛以及我哋對彼此嘅仁慈同埋友好。」

▲ Eason上載打氣T恤。(取自IG)

以及「The dark clouds will fade.Nothing can stop our love and our kindness to one another.Let's fight together!#fightasone #letloverule」

Eason隔空為大家打氣,網民紛紛讚好,也想到Eason名曲《今天》歌詞。