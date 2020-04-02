【自私媽媽】媽媽搭港鐵只顧玩電話　放任女兒無戴口罩鞋踩座位

▲ 一位媽媽乘搭港鐵時不顧女兒無戴口罩，更任由她鞋踩座位，自己卻自顧玩電話。

新冠肺炎疫情持續在香港肆虐，家長們不但加緊做好防疫措施，消毒衣物及鞋底才進入家中，免將惡菌帶入屋內，而小朋友也減少外出。然而，有網民在社交媒體發文，在坐港鐵時，目睹一位媽媽不理身旁的女兒，只顧玩電話，任由女兒無戴口罩及穿著鞋子站在座位上。網民批評，「玩少陣電話叫個女坐好唔得咩？鞋底好多細菌㗎。」

有網民在Facebook發帖，指自己乘搭西鐵時，期間有一對母女坐在對面，從相片可見，身穿粉紫色裙子的女兒手翹著扶手，穿著鞋子站在座位上，而且女兒更沒有佩戴口罩。而身旁的身穿粉紅色上衣的媽媽卻完全沒有看顧女兒，只顧玩電話，無視女兒，將她放在危險之中。

我明白小朋友會唔想戴口罩，但都唔係咁俾佢企！

網民直斥：散播細菌

網民紛紛留言批評媽媽自私，「一剎車就好危險，跌親受傷到時唔好喊，扶手又好多菌，小朋友好容易中招」、「鞋底污穢容易散播細菌，唔戴口罩影響大家」、「完全無危機意識」。

醫生：鞋底骯髒避免入屋

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，外出後避免穿鞋子進屋，並用稀釋漂白水消毒鞋子更佳，家長亦可幫孩子脫鞋，免得孩子碰完鞋子再碰到自己的臉，增加感染機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

其他相關新聞，即睇：

【自私父母】搭港鐵放任兒子著鞋踩座位 醫生：病毒有機會黏附鞋底

【兒童防疫】本港40日大男嬰被抱後確診 兒科醫生：可能患者有打噴嚏

【BB戴口罩】托兒所教BB戴口罩挖洞遮臉恐窒息 醫生︰1歲以下BB不適合戴口罩

責任編輯：王明芳