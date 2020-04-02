【疫情減壓】博物館發起Cosplay名畫挑戰　鼓勵網民用家居物品二次創作【內附連結】

▲ 各地網民響應博物館在家中Cosplay經典的藝術作品，為禁足隔離生活尋找樂趣，結果吸引世界各地網民居家創意大爆發。

新冠疫情持續，宅在家避疫最安全，各地大小博物館俱關閉避疫，但線上卻大放異彩，紛紛免費開放網上頻道，大家都已逛過各物館了吧，有心癢癢想自家創作嗎？

鑑於新冠肺炎疫情嚴峻而閉館的荷蘭阿姆斯特丹國家博物館，日前在Instagram發起一個名為「Tussen Kunst & Quarantaine」的活動，荷蘭語的意思為「介乎藝術與隔離之間」，邀請各地網民在家中Cosplay經典的藝術作品，為禁足隔離生活尋找樂趣，結果吸引世界各地網民居家創意大爆發，紛紛上載自己的二次創作。

▲ 上圖為米開朗基羅名畫《創造亞當》的片段，是西斯汀小堂天頂畫《創世紀》的一部分；下圖為網民二次創作，以搓手液作元素，令人捧腹。（取自tussenkunstenquarantaine IG）

▲ 左為畢加索名畫《The Weeping Woman》；右為網民的搞笑Cosplay，為避疫居家生活解解悶氣。（取自tussenkunstenquarantaine IG）

受到荷蘭阿姆斯特丹國家博物館這個活動的啟發，美國洛杉磯的蓋蒂博物館（The J. Paul Getty Museum）也接龍響應，發起名為「Between Art and Quarantine」（在藝術與隔離之間）的挑戰，邀請居家避疫的藝術迷利用家中的物品，發揮創意，重現自己最鍾愛的藝術作品。

日前，蓋蒂博物館的工作人員也在社交平台上分享了一些Cosplay經典名畫及藝術品的例子，並教大家3個步驟，來進行這個Cosplay名畫及藝術品挑戰：

步驟1：挑選自己喜愛的藝術作品。

步驟2：在家中尋找三種物品當作創作素材。

步驟3：用那三種素材來重新呈現該藝術作品，並分享到蓋蒂博物館的官方Twitter。

▲ 左為1622年威廉布萊克創作的名畫《羅德和他的女兒們》；右為一家大細的Cosplay創作，親子創意大爆發。（取自gettymuseum IG）

▲ 左為James Tissot名畫《Fashion & Faith》；右為蓋蒂博物館上載的二次創作作品。（取自gettymuseum IG）

除了上述3個步驟的教路外，蓋蒂博物館還給大家5個創作貼士：

1.找寵物幫手：將你的狗、貓、兔子等等加入其中。

2.如果你是重新創建人像或集體照的話，請注意臉部表情，若由自己親身上陣，不妨做個鬼臉，擺個姿勢。

3.注意照明：嘗試想像藝術品中的光線來自何處，並調整構圖的方向，使窗戶或燈將類似的光線投射到場景上。

4.抽象思考：如果你在重新創建藝術品外觀時遇到麻煩，請嘗試多花心思在形狀上。

5.玩得又食得：選擇可食用的素材也是重要的一環，將零食結合藝術是多好玩的事，因為拍照後，你可以把它吃掉！

蓋蒂博物館還提醒民眾，若要查找藝術品，可鍵入蓋蒂博物館的在線收藏，而你的Cosplay作品上載到社交平台後，記得使用#betweenartandquarantine和#tussenkunstenquarataine與世界各地的網民分享你的創作。

記者：Eleonr