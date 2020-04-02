【新冠肺炎】外籍男確診染疫拒抽血圖離開隔離病房　女護士勸阻慘被毆打咬傷

▲ 女護士慘被確診新冠肺炎確診者毆打咬傷。

新冠肺炎疫情持續肆虐，一名外籍確診感染新冠肺炎男子，日前在廣州一間醫院拒絕抽血，更發惡毆打咬傷一名女護士，涉事男子目前正在警方監管下隔離治療，警方已立案調查。

據內地媒體報道，事發於昨日上午7時許，47歲的尼日利亞籍確診男患者OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK在廣州市第八人民醫院隔離病區接受治療，其間汪姓女護士向要求抽血檢查，豈料該名男患者拒絕配合，不僅不理睬護士，還緊隨護士，企圖強行走出隔離病房。

該名護士見狀立即阻攔，竟被對方推倒在地毆打咬傷。從網上短片所見，汪姓女護士臉部有傷痕，頸、背均有紅印及瘀青，當被問及傷勢，汪女忍不住委屈落淚。

臉頸均有傷痕

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經法醫檢查，汪姓女護士臉、頸及腰部均有損傷，鑑定為輕微傷。而該名外籍確診患者上月20日入境廣州，接受新冠肺炎病毒核酸檢測呈陽性，同月23日被送院隔離治療，目前其核酸檢測顯示他的體內仍為陽性。

警方立案調查

院方表示，現已加強內部隔離區的保安措施；警方表示，已立刑事案進行調查，涉事男患者目前正在警方監管下隔離治療，待其康復後，將採取刑事強制措施，並依法嚴懲。

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事件引起網民熱議，大批網民紛紛斥責該名確診男患者離譜，促請當局要嚴懲該名男患者，為女護士討回公道，「絕不能讓醫護人員受委屈」」；有網民對醫護表示感謝，「辛苦醫護人員」。

責任編輯：羅嘉欣

