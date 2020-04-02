【學海無涯】馬浚偉自幼家貧無緣讀大學　馬仔斥百萬讀北大碩士圓夢

▲ 馬浚偉即將完成北京大學的EMBA課程。

藝人馬浚偉近年事業發展非常多元化，在兩年間完成兩套舞台劇，及拍攝電影《生前約死後》。工餘時間，馬浚偉為興趣考咖啡師牌，近日並完成讀大學的夢想，在北京大學讀碩士，於早前已完成畢業論文初稿。

圓夢讀大學

2018年，馬浚偉除工作外選擇重返校園，他選擇在北京大學光華管理學院修讀EMBA（行政人員工商管理碩士課程）。為了顧及工作與學業，馬浚偉在這兩年間變身空中飛人，香港、北京兩邊走。

▲ 馬浚偉剛完成畢業論文的初稿。（Instagram圖片）

馬浚偉不時在社交平台上分享讀書生活，可見他對追求知識仍滿腔熱誠。早前，他就在社交平台表示：「畢業論文的第一稿完成了！雖然我知道仍有很多要修改和加強的地方，但至少接近3萬字的初稿完成了，心情的確是興奮莫名的......」

馬浚偉出身於基層家庭，靠做車長的爸爸及製衣業的媽媽養活一家7口。由於家貧，故馬浚偉很早便出來工作，沒有讀大學的機會。

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▲ 馬浚偉對咖啡有濃厚興趣。（Instagram圖片）

不過，踏入社會工作多年，雖然有豐富的工作經驗，及龐大的人際網絡，但馬浚偉有感知識追求仍然非常重要，所以選擇在重拾書包，投資近百萬（包括學費及往來北京的住宿交通費）讀北大碩士學位，近日亦即將完成課程畢業。

多元發展

在追求知識的過程，馬浚偉一直謙卑學習，總覺得通往成功的道路仍然非常遙遠，要繼續努力學習，因為學得愈多後會發現自己所知的其實很少，所以要更珍惜每個機會，有更大的動力再學習。

而且，馬浚偉近年成立自己的工作室，又自編自導舞台劇及電影，公司內有不少員工，所以要學習更多專業知識以管理團隊，及回饋社會。

▲ 馬浚偉去年踩過界做導演及編劇。（Instagram圖片）

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馬浚偉近兩年間可謂馬不停蹄，除先後完成兩套舞台劇《偶然・徐志摩》及《生約死前後》外，也把舞台劇改編為電影，上映成績不俗。而且，對咖啡有濃厚興趣的他亦於2018年考取咖啡師牌，並訂下目標碩士畢業後，再讀中醫學課程，生活忙碌且充實。