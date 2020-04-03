【停課不停學】高小中文搶分練習題答案 標點符號練習掌握引號用法

▲ 高小中文搶分練習題答案。

新冠肺炎疫情下，中小學全面停課，家長都擔心子女在家會百無聊賴，其實網上資源豐富，家長可陪伴小朋友，為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合K1至K3、小一至小六學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為高小中文科練習參考答案：

解説：「吱！吱！」或是「吱……吱……」 都是錯的，因為後句提到叫聲是悠長的，不是短促的或斷續的。

解説：這句用了反語的修辭技巧，「很用心」是說反話，實指不用心，因此要以引號表示其特殊意思。

解説：留意直述語句分開前後引用時，「XX說」後面是接著逗號（，）而不是冒號。

解説：「全能型藝術家」不能加上引號，因為它是一個類別統稱，而不是像「詩聖」（ 杜甫 ）或「詩仙」（ 李白 ）一般的特指別稱。

▲ 高小中文搶分練習題答案。

解説：

布達拉宮與「世界十大土木建築」之間沒有任何「是」或「屬於」等判斷動詞，因此要加上破折號以表示兩者相等，破折號用在句子中間時，補充／說明內容的前後都要加上破折號。

「山高約海拔3770米」是瑪布日山的補充資料，但由於主句的主詞不是瑪布日山，而是布達拉宮，因此這段補充屬次要補充，須用括號表示。

答案由「知新教育」提供。

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