【大象危機】泰國旅客銳減逾1000隻大象面臨餓死　懷孕大象或要上街乞食

▲ 泰國旅客銳減，逾1000隻大象將會餓死。

受新冠肺炎疫情影響，泰國禁止旅客入境，大部分地區也處於封鎖狀態。泰國旅遊業收入銳減，遊客幾近絕跡，有保育組織指，當地超過1000隻大象將會餓死。

據BBC報導，泰國被飼養的大象約有4000隻，牠們每天可進食超過200公斤食物。救救大象基金會（Save Elephant Foundation）創辦人Lek Chailert表示：

若缺乏支援，部分懷孕的大象要麼餓死，要麼上街乞食。

另外，部分大象或會被賣給動物園，或被送去參與非法伐木業，而當地伐木業於1989年已禁止使用大象。

由於要餵飽及確保大象健康已不容易，泰國目前正值旱季，情況更為嚴峻。若不及時獲得財務支援，前景將十分黯淡。

盡力讓大象生存下去

泰國北部湄曾縣（Mae Chaem）大象保護區「Kindred Spirit Elephant Sanctuary」創辦人之一 Kerri McCrae 表示，由於旅遊業不能再為附近的村民帶來任何收入，有村民把大約70隻大象帶到她負責管理的保護區。Kerri McCrae 表示，餵養大象是當務之急，惟問題是沒有足夠的森林可餵飽牠們。

她稱，每天要駕車逾3小時，才可找到足夠的草和粟米桿餵飼由她照顧的5隻大象，而當地其他大象看顧者也這樣做。 Kerri McCrae稱，最壞的情況是，主人要在自己及大象之間作抉擇，縱然他們能力有限，但會盡力讓大象生存下去。

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責任編輯：熊詠思