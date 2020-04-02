【新冠肺炎】何栢良倡關閉所有有風險場所　由政府提供補償

▲ 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為所有有風險場所都應全部關閉。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，本港累計病例766宗。港大傳染病中心總監何栢良表示，近日的本地個案中，有7成與飲食場所有關，其餘3成大部分是家庭群組，相信或會有隱形病人在社區傳播病毒，建議加強化驗及實施社區戒嚴。

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何栢良今早（2日）接受商台節目時指，本港近日確診個案急速上升，自港府實施3月19日起所有從海外國家或地區入境的人士抵港後須接受14天強制檢疫後，3周內共新增407宗有外遊史的確診個案，當中的留學生只佔其中三分之一，他批評政府的邊境措施做得慢和不夠徹低。

他又分析指，本地個案中7成與飲食場所有關，涉及酒吧群組的至少有72宗，並相信第626宗一名曾經到菲律賓的37歲男子是源頭；其餘的是與飲宴及卡啦OK等的場所；其餘3成大部分是家庭群組，認為當局加強化驗，實施社區戒嚴，才能防止隱形病人在社區傳播病毒，否則每日有數十宗的確診個案會導致本港醫療系統「頂唔順」。

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而昨日的確診個案中有一名為美容員員工，她在接觸確診者後染疫。他表示，如場所多人聚集、空氣不流通，如美容院中，有人除口罩，就有病毒傳播風險，加上本港天氣潮濕，飛沫不易揮發。

至於政府昨日宣布卡拉OK、麻雀館及夜總會昨傍晚六時起關閉，而美容業場所、按摩院及會所則要根據政府指示的規定方可繼續營運。何栢良指，政府才有權叫停美容業場所關閉，但參與內地及澳門的做法，他們是很成功的，又指此舉是一個「好恨心」的決定，認為所有有風險的場所都應該全部關閉14天，並提供補償，個案才會回落。

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責任編輯：郭詩詩