【新冠肺炎】何栢良倡關閉所有有風險場所 由政府提供補償
新冠肺炎疫情肆虐，本港累計病例766宗。港大傳染病中心總監何栢良表示，近日的本地個案中，有7成與飲食場所有關，其餘3成大部分是家庭群組，相信或會有隱形病人在社區傳播病毒，建議加強化驗及實施社區戒嚴。
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何栢良今早（2日）接受商台節目時指，本港近日確診個案急速上升，自港府實施3月19日起所有從海外國家或地區入境的人士抵港後須接受14天強制檢疫後，3周內共新增407宗有外遊史的確診個案，當中的留學生只佔其中三分之一，他批評政府的邊境措施做得慢和不夠徹低。
他又分析指，本地個案中7成與飲食場所有關，涉及酒吧群組的至少有72宗，並相信第626宗一名曾經到菲律賓的37歲男子是源頭；其餘的是與飲宴及卡啦OK等的場所；其餘3成大部分是家庭群組，認為當局加強化驗，實施社區戒嚴，才能防止隱形病人在社區傳播病毒，否則每日有數十宗的確診個案會導致本港醫療系統「頂唔順」。
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而昨日的確診個案中有一名為美容員員工，她在接觸確診者後染疫。他表示，如場所多人聚集、空氣不流通，如美容院中，有人除口罩，就有病毒傳播風險，加上本港天氣潮濕，飛沫不易揮發。
至於政府昨日宣布卡拉OK、麻雀館及夜總會昨傍晚六時起關閉，而美容業場所、按摩院及會所則要根據政府指示的規定方可繼續營運。何栢良指，政府才有權叫停美容業場所關閉，但參與內地及澳門的做法，他們是很成功的，又指此舉是一個「好恨心」的決定，認為所有有風險的場所都應該全部關閉14天，並提供補償，個案才會回落。
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責任編輯：郭詩詩