【新冠肺炎】病床不足未能即時送院　海怡半島住戶3確診1日仍家居隔離

▲ 3月30日及31日確診新冠肺炎名單上，各有兩宗個案仍未送院。

新冠肺炎疫情肆虐，本港昨(1日)再有51宗確診個案，公立醫院接受患者壓力上升，單計昨天確診就有29名患者未能即日送院，而在3月30日及31日確診名單上，各有兩宗個案仍未送院，總計過去三日仍有33宗未送院確診個案，患者被迫留在家中或酒店繼續自我隔離。

根據衞生防護中心公佈的資料顯示，有4宗確診逾1日的個案截至4月1日仍未送院。當中包括：

第650宗個案

患者為24歲女性，於3月12日發病，及至3月30日確診。現時居住於Page 148酒店。

第660宗個案

患者為20歲女性，無病徵，於3月30日確診。現時居住於香港百樂酒店。

第696宗個案

患者為15歲男性，於3月31日確診，沒有病徵，家住海怡半島17座美暉閣，列為「輸入個案」

第697宗個案

患者為21歲女性，於3月31日確診，沒有病徵，家住海怡半島17座美暉閣，列為「輸入個案」

其他未送院確診個案及大廈名單，即睇【下一頁】

特首林鄭月娥31日早上出席行政會議前承認，有確診患者未能即時送院情況不理想，已要求食衞局與醫管局研究縮短入院時間，又表明不排除讓接近康復的患者，轉送至另一類的隔離設施接受治療。當局正努力增加檢疫中心位置，包括即將啟用的八鄉少年警訊中心、鯉魚門新一期設施和竹篙灣的組合屋等。

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責任編輯：林卓昕