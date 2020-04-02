  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 12:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】病床不足未能即時送院　海怡半島住戶3確診1日仍家居隔離

社會 10:54 2020/04/02

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

3月30日及31日確診新冠肺炎名單上，各有兩宗個案仍未送院。

新冠肺炎疫情肆虐，本港昨(1日)再有51宗確診個案，公立醫院接受患者壓力上升，單計昨天確診就有29名患者未能即日送院，而在3月30日及31日確診名單上，各有兩宗個案仍未送院，總計過去三日仍有33宗未送院確診個案，患者被迫留在家中或酒店繼續自我隔離。

根據衞生防護中心公佈的資料顯示，有4宗確診逾1日的個案截至4月1日仍未送院。當中包括：

第650宗個案

患者為24歲女性，於3月12日發病，及至3月30日確診。現時居住於Page 148酒店。

第660宗個案

患者為20歲女性，無病徵，於3月30日確診。現時居住於香港百樂酒店。

第696宗個案

患者為15歲男性，於3月31日確診，沒有病徵，家住海怡半島17座美暉閣，列為「輸入個案」

第697宗個案

患者為21歲女性，於3月31日確診，沒有病徵，家住海怡半島17座美暉閣，列為「輸入個案」

其他未送院確診個案及大廈名單，即睇【下一頁】

特首林鄭月娥31日早上出席行政會議前承認，有確診患者未能即時送院情況不理想，已要求食衞局與醫管局研究縮短入院時間，又表明不排除讓接近康復的患者，轉送至另一類的隔離設施接受治療。當局正努力增加檢疫中心位置，包括即將啟用的八鄉少年警訊中心、鯉魚門新一期設施和竹篙灣的組合屋等。

【新冠肺炎】4月1日新增51宗確診個案包括一個月大嬰兒 一文看清個案詳情及居所

【新冠肺炎】確診者未即時入院恐播毒　何栢良建議確診者如廁時勿開抽氣扇

責任編輯：林卓昕

健康問題 新冠肺炎 海怡半島 衞生防護中心 公立醫院 疫情 酒店

最高瀏覽

【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】
18:57 2020/03/31
【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】
【新冠肺炎】消息：1個月大男嬰初步確診　父母測試結果呈陰性
10:52 2020/04/01
【新冠肺炎】消息：1個月大男嬰初步確診　父母測試結果呈陰性
【口罩供應】BFE+PFE達99% 盾牌口罩網上開售Level 2成人口罩
23:53 2020/04/01
【口罩供應】BFE+PFE達99% 盾牌口罩網上開售Level 2成人口罩