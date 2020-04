【美國疫情】美國確診病例突破20萬全球之最　醫護：猶如進行自殺式任務

▲ 美國確診病例突破20萬全球之最。

新冠肺炎疫情持續,美國確診病例突破20萬宗為全球最多,死亡個案達5117宗。美國醫療系統瀕臨爆煲,有美國醫護人員接受外媒訪問時指,醫護人員面對防疫物資短缺,猶如進行「自殺式任務」,並指當局要他們「帶病上陣」。

醫護人員:ICU正在爆炸

綜合外媒報道,美國疫情持續惡化,紐約市曼哈頓Columbia University Irving Medical Center主管曾發電郵,指有一半ICU醫護人員已經感染,「ICU正在爆炸(ICU is EXPLODING)」,並要求外科醫生自願參與前線工作。

另有紐約一間大型醫院的醫生指,醫院猶如「培養皿」(Petri dish),該院已有200多名醫護確診。

隨著愈來愈多醫護人員感染及防護裝備短缺,有已受感染的護士形容自己像被送去「屠殺」,護士Kelley Cabrera則指像進行「自殺式任務」。

據悉,醫護人員每次只獲1個即棄口罩和一件防護衣,預料需穿戴這些即棄裝備5個12小時。

1星期前,我們被指示工作期間不能戴口罩,但現在則叫我們任何時候都要戴,因為我們大部份人已經感染了。

醫護又透露,「只要是無症狀的人士,我們都要繼續工作。只有出現症狀時我們才會被檢測。不過他們不會想檢測我們,因為按我們的接觸率,應該大部份人都已經感染了而不自知。」

此前,紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)外科主治醫師史密斯(Craig R. Smith)曾發電郵向下屬表示,除非醫護出現明確症狀並達到需要入院的程度,否則醫護不會被安排接受病毒檢測,信件最後一段還寫「意思是你們必須來工作,句號。(That means you come to work. Period.)」

目前,紐約前線醫護人員每12小時必須量一次體溫,所以出現症狀的人,就算還未進行病毒檢測,也必須在家隔離至少7日,並且在無症狀狀態下等待3日才能復工。不過有Lincoln Medical Center的護士Lillian Udell透露,自己身體還很虛弱、還有症狀的狀態下,被要求回醫院上班。她表示復工那日勉強值完長班後,回到家繼續出現咳嗽、發冷症狀。

不過針對Lillian Udell的說法,紐約健康醫療總局發言人Christopher Miller澄清,從未要求醫護人員抱病上陣。

▲ 凍櫃車作臨時停屍間。(圖片來源:法新社)

特朗普:未來2星期會慘如地獄

截至2日10時25分,美國累計確診個案達215430宗,5118人死亡。特朗普周二(31日)公佈白宮預測美國疫情死亡數字。白宮料如不加以控制,美國疫情死亡人數會介乎150萬至220萬人。但如推出防治措施,則減至10萬至24萬人死亡。

白宮亦預料美國疫情會在未來2星期見頂,但特朗普在記者會上明言,美國未來兩周會「非常非常痛苦」(very, very painful two weeks),「慘如地獄」(hell of a bad)。

責任編輯:楊宛茜