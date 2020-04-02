【4月2日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月2日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周四（2日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

蘇寧今日開售防疫套裝

蘇寧今日（2日）下午4時將於網店開售一批防疫套裝，套裝價HK$316。套裝包括BELAMER 醫用三層成人口罩50片裝（BFE 99% | 產地：中國）、法國 Aseptonet 清潔消毒濕紙巾 100片裝、Hygienix 抗菌免洗搓手液 100ml及Onrecy 酒精消毒啫喱 30ml。

購買詳情：【口罩供應】蘇寧4月2日下午4時網上開售 醫用三層成人口罩防疫套裝【附即減50元教學】

盾牌開售成人口罩

口罩生產商Body Shielder盾牌周三（1日）突然在facebook上宣布開售成人口罩，有需要的市民可以登入網站訂購或前往盾牌公司購買。

詳情：【口罩供應】BFE+PFE達99% 盾牌口罩網上開售Level 2成人口罩

EG開售1,700盒口罩

香港品牌EG宣布將於4月2日（周四）早上11時開賣現貨，當日會推出1700盒，以抗疫價100元售賣每盒50個，每人限購一盒。

詳情：【港產口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上 香港品牌EG於4月2日開售現貨口罩【附購買連結】

屈臣氏開售可換濾芯型口罩

屈臣氏昨晚（1日）在Facebook宣布開售加拿大品牌可換濾芯型口罩「O2 Curve Mask 1.2」，口罩有聚碳酸酯外殼、靜電處理濾芯、密封式防敏矽膠+ 單向活門、矽膠耳掛及可調頸帶。



網上購買連結：https://bit.ly/33WfYSq

指定屈臣氏藥房現貨發售：https://bit.ly/2R4VGB4

日本城今日賣口罩套裝派1920籌

日本城在官方facebook宣布今日（2日）賣口罩套裝，透過手機程式J Fun APP派1920籌，顧客可先在家可以手機程式領取籌號，再到其中的８間分店購買口罩套裝。

攞籌詳請：【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99% 日本城手機APP周四派籌賣口罩套裝

責任編輯：王芷瑩