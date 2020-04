【齊心抗疫】陳茵媺在家慶祝39歲生日　愛妻號陳豪獻吻公開放閃

受到新冠肺炎疫情影響,民眾應減少外出增加感染機會,加上政府對飲食業實施一系列新規例,當中包括食肆每檯最多4人,令陳豪一家五口在外出用膳時不能同枱食飯。昨日(4月1日)陳茵媺的39歲生日也家中渡過,陳豪亦為陳茵媺送上一吻。

▲ 陳豪一家五口。(取自陳茵媺IG)

在家慶祝

陳茵媺在個人社交媒體分享和三個孩子與蛋糕、陳豪獻吻和自拍照片,並配文:

Happy birthday celebration at home! Safest and sweetest place to be during this time.

Any other resilient Aries out there? A BIG shout out to you all!