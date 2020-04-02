【齊心抗疫】陳茵媺在家慶祝39歲生日　愛妻號陳豪獻吻公開放閃

▲ 陳豪送上鮮花和香吻賀太太陳茵媺生日。

受到新冠肺炎疫情影響，民眾應減少外出增加感染機會，加上政府對飲食業實施一系列新規例，當中包括食肆每檯最多4人，令陳豪一家五口在外出用膳時不能同枱食飯。昨日（4月1日）陳茵媺的39歲生日也家中渡過，陳豪亦為陳茵媺送上一吻。

▲ 陳豪一家五口。（取自陳茵媺IG）

在家慶祝

陳茵媺在個人社交媒體分享和三個孩子與蛋糕、陳豪獻吻和自拍照片，並配文：

Happy birthday celebration at home! Safest and sweetest place to be during this time. Any other resilient Aries out there? A BIG shout out to you all!

她的大意是說：「在家慶祝生日！ 家是這段時期最安全最甜蜜的地方。 還有其他人是白羊座嗎？ 一起大聲歡呼吧！」

▲ 陳茵媺39歲生日。（取自陳茵媺IG）

很多圈內的好友如阿Sa蔡卓妍、胡定欣、楊潮凱、張繼聰、雷頌德太太Jade等也有送上祝福。

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《法證先鋒IV》掀經典演出

2006年參加《香港小姐競選》入行的陳茵媺，自大仔出世後已減少很多幕前工作，現時更主力照顧家庭和3名孩子，能看到陳茵媺的劇集演出機會甚微。

▲ 陳豪陳茵媺是圈內公認模範夫妻。（取自陳茵媺IG）

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隨著剛落幕的《法證先鋒IV》播出，連帶陳茵媺在《法證先鋒III》的演出再被討論，當時陳茵媺有一幕在廁所有只為穿內衣演出，令觀眾印象非常深刻。

▲ 這幕被喻為陳茵媺性感演出。（《法證先鋒III》截圖）

陳茵媺回憶拍攝現場，指在場人士都非常禮貌，將工作人員數量減至最低，只有導演和攝影師在場，而對手蕭正楠也只有在出場時才進入現場，把最大的私隱空間都留給陳茵媺。